Как мошенники разводят автолюбителей при продаже подержанных машин?

Остап Бендер знал 400 «сравнительно честных» способов отъема денег у населения. В среде автолюбителей их, конечно, не так много, но тоже есть что изучить. В особенности тем, кто решил купить машину на вторичном рынке. При приобретении подержанных авто есть масса подводных камней. Некоторые из них связаны с мошенническими схемами, которые до сих пор работают, когда покупатель недостаточно подкован или внимателен. О самых распространенных 5-tv.ru рассказал операционный директор розничной сети автомобилей с пробегом Михаил Ерцев.

По его словам, первая группа схем связана с юридической стороной вопроса. Это и запрет на регистрационные действия машины, и продажа автомобилей, которые числятся в залоге. Самая криминальная история — это автомобили, у которых изменены идентификационные номера двигателя или кузова. Вторая группа больше связана с техническим состоянием железной «лошадки». К ней можно отнести неисправности мотора, коробки, проблемы с кузовом. Третий тип связан с недостоверностью информации, которую предоставляют продавцы покупателю.

«Что касается первого вида, самый распространенный из этой группы — продажа автомобиля в залоге. Машина, заложенная банку или другому кредитору, продается другому физическому лицу. Бывший собственник перестает платить по кредиту, банк накладывает арест на имущество, и у нового владельца возникают проблемы с регистрационным учетом. Автомобиль также могут изъять в счет погашения долгов», — предупредил Ерцев.

Гораздо реже сейчас мошенники продают краденые автомобили. Но и тут надо держать ухо востро. Впрочем, по словам эксперта, раскусить таких злоумышленников может только покупатель с навыками криминалиста.

Легче всего, по мнению собеседника 5-tv.ru, вывести на чистую воду недобросовестных продавцов, если машина имеет запрет на регистрационные действия. Такие проблемы предугадать и вовремя вычислить может любой грамотный юрист. Но есть лайфхаки, которые по плечу и самому автолюбителю. Одним из них поделился эксперт.

«Все самое интересное — в категории обмана покупателей с предоставлением недостоверных данных об авто. Как мы знаем, рынок становится прозрачнее, поэтому нечестные продавцы для привлечения внимания подбирают VIN от похожего автомобиля, указывают его в объявлениях. Соответственно, те сервисы, которые проверяют авто по VIN-номеру, показывают чистую, красивую историю автомобиля, хотя на самом деле у этой машины огромное количество собственников или ДТП. Поэтому, когда покупаете машину, сверяйте цифры из объявления с цифрами в ПТС», — посоветовал Ерцев.

В заключение он добавил, что даже покупка у официального дилера нового автомобиля не дает гарантий, что у владельца не возникнет проблем. От юридических проблем это убережет, но от технических дефектов не застрахован никто. Покупая же подержанную машину, следует обращать внимание на все нестыковки в «легенде», которую вам рассказывает продавец. Разумеется, он не обязательно мошенник, даже если где-то приврал, но чем больше подозрительных моментов, тем меньше доводов совершать сделку.

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