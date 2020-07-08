Момент разрушения фасада высотки в Подмосковье попал на видео
Огромный кусок облицовки отвалился с многоэтажного дома в Балашихе.
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Фото, видео: ВКонтакте @piknvst
В подмосковной Балашихе случайно попал на видео момент, когда с высотного жилого дома неожиданно начали падать куски фасада, сообщают в группе ВКонтакте «ПИК — Горячие Новости».
Обрушение произошло внезапно, но администрация уже сделала заявление, что процесс был полностью контролируемым. По их словам, дом находится в процессе капитального ремонта, поэтому падение части фасада было запланировано.
Пользователи соцсетей сильно сомневаются в том, что это так. В комментариях нашлось много возмущенных:
«Потому что строят в короткие сроки и кто попало! Экономия!»
«В СССР тоже строили в короткие сроки. Только вот дома этих времен стоят до сих пор»;
«Зато с нас исправно дерут (по-другому не скажешь) деньги на капитальный ремонт, и немалые деньги. А вот ремонта мы никто так и не видели», — сетуют комментаторы.
Ранее 5-tv.ru писал, что в конце мая в центре Петербурга обвалились сразу несколько балконов. Но речь шла о старой шестиэтажке, включенной в перечень объектов культурного наследия Петербурга и давно нуждающейся в ремонте.
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