Момент разрушения фасада высотки в Подмосковье попал на видео

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Алиса Старжевская
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Огромный кусок облицовки отвалился с многоэтажного дома в Балашихе.

Фото, видео: ВКонтакте @piknvst

В подмосковной Балашихе случайно попал на видео момент, когда с высотного жилого дома неожиданно начали падать куски фасада, сообщают в группе ВКонтакте «ПИК — Горячие Новости».

Обрушение произошло внезапно, но администрация уже сделала заявление, что процесс был полностью контролируемым. По их словам, дом находится в процессе капитального ремонта, поэтому падение части фасада было запланировано.

Пользователи соцсетей сильно сомневаются в том, что это так. В комментариях нашлось много возмущенных:

«Потому что строят в короткие сроки и кто попало! Экономия!»

«В СССР тоже строили в короткие сроки. Только вот дома этих времен стоят до сих пор»;

«Зато с нас исправно дерут (по-другому не скажешь) деньги на капитальный ремонт, и немалые деньги. А вот ремонта мы никто так и не видели», — сетуют комментаторы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в конце мая в центре Петербурга обвалились сразу несколько балконов. Но речь шла о старой шестиэтажке, включенной в перечень объектов культурного наследия Петербурга и давно нуждающейся в ремонте.

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