«Выходит за рамки норм»: Политолог о пьяном вождении мэра Саяногорска

Около двух часов ночи 8 июля в Саяногорске задержали мэра города Михаила Валова. По результатам медицинского освидетельствования в его крови был обнаружен алкоголь. Валов не признал свою вину и вообще заявил, что находится в отпуске до 23 июля.

Политолог Александр Бортников считает, что это не оправдывает поступок Валова. Мэр остается мэром даже во время отпуска.

«Те самые этические нормы вовсе не отменяются даже в период отпуска. Это относится, во-первых, на мой взгляд, ко всем чиновникам высокого уровня, а также к ряду других. Если полицейский, находясь в отпуске, не находясь на службе, приедет пьяным, поднимется колоссальный скандал и человек будет уволен из внутренних органов немедленно. Я считаю, что чиновники, как минимум, не меньше должны следить за своим поведением. Ну нельзя по закону ездить пьяным за рулем», — уверен Александр Бортников.

Ранее Михаила Валова уже замечали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В 2012 году, когда он занимал должность гендиректора крупного медиа-холдинга Хакасии, Валов стал участником аварии с пострадавшими.

«Во-первых, на мой взгляд, если человек вообще неоднократно систематически ездит пьяным, это выходит за рамки норм для нормальных людей. А во-вторых, если человек при этом занимает высокий пост выборный, это вдвойне, скажем так, плохо», — рассказал Александр Бортников.

Политолог Александр Бортников отметил, что оценку такому мэру должны дать жители Саяногорска, которые за него голосовали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что замглавы Новотроицка был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения.