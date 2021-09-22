ТОП-5 правил, которые нельзя нарушать при общении с мужчиной

Ты общительна и эрудированна? Этого недостаточно для того, чтобы уметь выстраивать правильный диалог с мужчиной и произвести на него впечатление. Также в этом случае не стоит надеяться на этикет и красивые глазки. Психологи разработали свои правила для женщин во время общения с мужчинами. Какие именно, рассказал портал Lisa.ru.

Побуждайте мужчину на положительные эмоции

Каждому человеку нужны положительные эмоции — это факт. Воспользуйтесь этим во время общения с мужчиной, и начните побуждать его на приятные чувства с помощью наводящих вопросов. Запомните, что улыбка и постоянный смех не являются основными союзниками в данном пункте. Наоборот, хихиканья и постоянная улыбка может натолкнуть его на мысль, что вы легкомысленная дурочка.

Во время разговора начните спрашивать мужчину о приятных моментах из его жизни, например, про путешествия. Также можете поинтересоваться его любимыми блюдами, праздниками и временем года. Все эти вопросы создадут позитивное настроение во время встречи, а вы будете ассоциироваться только с хорошим воспоминаниями.

Дайте ему почувствовать себя лидером

Несмотря на постоянные конфликты в вопросе равных прав между мужчинами и женщинами, постарайтесь дать ему пальму первенства в обсуждениях чего-либо. Правда, не следует доводить это до того, что только его мнение окажется верным. Соглашайтесь, но называйте весомые аргументы в пользу своего мнения. Ни в ком случае не спорьте! Не начинайте разговор первой, давайте ему «пищу» для размышлений, внимательно слушайте и упоминайте в разговоре факты из жизни мужчины, которые вам известны.

Если женщина даст мужчине почувствовать себя лидером во время разговора, после этого он начнет чувствовать себя более величественным. Кроме того, будет необычайно щедр с такой приятной собеседницей.

Будьте женственной и простой во время общения

Рядом с такой женщиной, почти каждый мужчина начнет ощущать себя более мужественным и привлекательным для окружающих. Переводите любую тему, которая кажется вам потенциально негативной в позитивное русло. Также это касается тех вопросов, на которые вы не знаете, что ответить.

Придерживайтесь золотой середины во время ответа на вопросы мужчины: не давайте слишком много информации о себе, но и много не скрывайте. Женщина должна попробовать говорить просто и понятно, чтобы у противоположного пола оставалось ощущение недосказанности с вашей стороны. Так ему захочется увидеться снова и узнать вас еще ближе.

Делайте комплименты мужчине

Да! Комплименты мужчине делать не то что можно, но и нужно. Они тоже хотят слышать приятные слова в своей адрес и стараются не хуже женщин. Но прежде чем сказать своему спутнику приятное слово — подумайте. Мужчины сразу чувствуют, когда слова похвалы были сказаны неискренне. Приятные вещи из ваших уст должны звучать органично и всегда к месту.

Психологи советуют изучить мужчину и проявлять крайнюю внимательность к его персоне во время разговора, чтобы сделать правильный комплимент. Например, хорошими комплиментами могут стать слова поддержки его начинаний.

Не скрывайте свои чувства

Это правило касается тех случаев, когда вы уже наладили близкие отношения с мужчиной. Не закрывайтесь и деликатно демонстрируйте свои чувства. Противоположному полу тоже приятно, когда его любят. Важны не только разговоры, но и сюрпризы. Создавайте приятные моменты для своего мужчины: романтический ужин, массаж, выезд на природу. Правда, в этом случае стоит опираться на общие интересы. Займите личное пространство своего мужчины, не оставляя места для других женщин.

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