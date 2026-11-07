Легенда НХЛ Гретцки поддержал решение Канады не допускать Россию на молодежный ЧМ

Легенда канадского хоккея Уэйн Гретцки поддержал решение премьер-министра Канады Марка Карни не допускать сборные России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях на территории страны. В частности, речь идет о молодежном чемпионате мира по хоккею, который пройдет этой зимой в Альберте.

«Я понимаю позицию премьер-министра, и хорошо, что он ее занял», — сказал Гретцки журналистам в Торонто.

Он добавил, что Карни четко обозначил свою позицию и, по его мнению, многие канадские хоккеисты и жители страны придерживаются такого же мнения.

Почему Россия оказалась в центре спора

Ситуация вокруг участия российской молодежной сборной изменилась после решения Спортивного арбитражного суда в Швейцарии. Суд постановил, что Международная федерация хоккея должна вернуть Россию к участию в международных соревнованиях, начиная с молодежного чемпионата мира.

Российские и белорусские команды были отстранены от турниров Международной федерации хоккея после начала российской специальной военной операции на Украине. Решение арбитража создало ситуацию, при которой международная хоккейная федерация должна была обеспечить возвращение российских спортсменов на лед.

Однако канадские власти заявили, что не позволят российским и белорусским спортсменам представлять свои страны на территории Канады, пока продолжается конфликт. Правительство страны заявило, что для этого будут использоваться миграционные полномочия.

Чемпионат мира пройдет в Альберте

Молодежный чемпионат мира должен стартовать 26 декабря. Матчи примут Эдмонтон и Ред-Дир в канадской провинции Альберта. Турнир завершится 5 января.

Именно этот чемпионат должен был стать одним из первых крупных международных соревнований, где российская молодежная сборная получила бы возможность вернуться после длительного отстранения.

Канада при этом не единственная страна, выступившая против возвращения России. Несколько европейских хоккейных федераций — в том числе Швеции, Финляндии, Чехии и Латвии — заявили, что не хотят играть против российской команды при нынешних обстоятельствах. Это создает дополнительные сложности для Международной федерации хоккея.

Российская сторона, в свою очередь, заявляла о намерении добиваться возвращения в международные соревнования. Министр спорта России Михаил Дегтярев после решения арбитража отмечал, что Россия намерена работать с Международной федерацией хоккея для восстановления участия национальных команд в турнирах, начиная с молодежного чемпионата мира.

Что именно сказал Гретцки

Для канадского хоккея слова Гретцки имеют особый вес. Он считается одним из главных символов этого вида спорта и является абсолютным лидером НХЛ по набранным очкам.

Гретцки не стал скрывать, что поддерживает решение Карни.

«Он обозначил свою позицию и сделал ее ясной. Думаю, многие игроки и люди в Канаде чувствуют то же самое», — отметил спортсмен.

У Гретцки есть и личная связь с Восточной Европой. Его семейные корни связаны в том числе с территорией современной Украины, Белоруссии и Польши.

Гретцки оказался в центре политических вопросов

В последние годы имя Гретцки неоднократно появлялось не только в спортивных новостях. Особое внимание привлекала его дружба с президентом США Дональдом Трампом.

На той же встрече в Торонто журналисты спросили хоккеиста об отношении к критике этой связи. Гретцки ответил, что не может контролировать чужие мнения.

«Ваши друзья — это ваши друзья», — сказал он, добавив, что люди имеют право на собственные взгляды.

При этом спортсмен подчеркнул, что старается относиться к окружающим так, как они относятся к нему.

Вопрос о российском хоккее оказался для Гретцки еще одним поводом публично высказаться по политической теме.

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