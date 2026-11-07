«И осталась я с прекрасной голой попочкой»: Анна Старшенбаум рассталась с мужем

Актриса Анна Старшенбаум рассталась с мужем

Актриса Анна Старшенбаум, известная по сериалу «Психологини», объявила о расставании со вторым супругом, бизнесменом Даниилом Наумовым, после возвращения в Россию из Таиланда.

Звезда призналась, что, посвятив последние годы семье и уехав из страны ради мужа, она фактически лишилась карьеры и сбережений. По словам 37-летней артистки, она вынуждена начинать жизнь с нуля и пока не представляет, как будет жить дальше.

Второй брак разрушился полным крахом

Несколько дней назад на своей официальной странице в соцсети Анна Старшенбаум поделилась с подписчиками тем, что происходит в ее личной жизни после возвращения в Москву. Артистка призналась, что у нее далеко не все так хорошо, как хотелось бы.

«Мой второй брак, к сожалению, потерпел крушение также, как и первый. Почему? Потому что мне нужно лучше узнать себя было. Только спустя пять лет отношений я на многие вопросы себе ответила, какие ошибки совершала. Я поняла, что синдром спасателя — это наше все у всей моей женской линии. Надеюсь, больше не буду пытаться спастись, спасая других», — сказала Анна в опубликованном видео.

Старшенбаум добавила, что успела лишиться карьеры, личного заработка и сбережений — и все ради мужчины. Теперь же ей приходится отвечать за свои решения. По словам артистки, предложений о работе так и нет.

«И осталась я с прекрасной голой попочкой. Понятия не имею, как мне жить дальше», — резюмировала Анна.

История отъезда Старшенбаум из России

Весной 2026 года Анна Старшенбаум вместе с мужем Даниилом Наумовым и двумя детьми эмигрировала в Таиланд. Семья поселилась на острове Самуи. Перед тем как уехать из России, знаменитость обрушилась с критикой на российский кинематограф. Старшенбаум, в частности, сказала, что разочаровалась в профессии, посвятившей 15 лет жизни. Кроме того, артистка заявила, что завершает карьеру и больше никогда не будет сниматься в российском кино.

«Эта профессия открылась для меня с совершенно иных сторон после того, как я побыла внутри. И я не считаю ее подходящей для моих истинных ценностей», — писала в то время Анна на своей странице в соцсети.

На тот момент Старшенбаум снялась в 57 фильмах. Несмотря на столь внушительную цифру, актриса заявила, что не может гордиться ни одним из этих проектов (в большинстве из них у нее главные роли).

«Результат готового продукта не удовлетворил ни разу за 15 лет в кино», — писала артистка, отмечая, что больше не хочет связывать свою жизнь с российским кинематографом.

После переезда в Таиланд звезда кино делилась планами на будущее. Анна, в том числе, хотела попробовать сняться у зарубежных режиссеров. Однако говорила, что не скоро сможет осуществить свою месту, так как недостаточно владеет английским языком.

Возвращение Старшенбаум в Россию

Реализовать задуманное актрисе не удалось. Летом 2026 года Анна вместе с Даниилом возвращалась в Москву. Тогда им нужно было официально оформить свой брак. Старшенбаум говорила, что это чисто юридический момент, поскольку им нужны какие-то документы для жизни за границей. В подробности артистка не вдавалась.

Даниил и Анна расписались 26 июня. При этом никакого торжества не было: пара просто пришла в МФЦ и получила документ.

Но, кажется, штамп в паспорте не помог сохранить семью. Осенью 2026 года Старшенбаум написала в соцсети, что вернулась в Москву, опубликовав видео и фото прогулки по ВДНХ. О причинах столь неожиданного решения артистка говорить не стала. При этом вместе с Анной столичными пейзажами любовался и Даниил.

«Муж говорит, фото неудачное, такое лучше не выкладывать… зато Ему нравится, когда я на фото жую и вся перекошенная», — делилась эмоциями вернувшаяся звезда кино.

После возвращения на родину об участии Анны в российских проектах не сообщалось. Сама артистка, отвечая на вопросы подписчиков, ничего не говорила о работе.

Чем известна Анна Старшенбаум

Анна Старшенбаум родилась 26 апреля 1989 года в Москве. После восьмого класса будущая артистка бросила школу и поступила в Московский молодежный театр под руководством Вячеслава Спесивцева. Позже она училась в ГИТИСе, но не завершила обучение.

Актриса впервые появилась на экране в 2005 году в комедийной картине «Продается детектор лжи». Тогда ей было 16 лет. Три года спустя она дебютировала в главной роли в фильме «Скажи Лео». На данный момент в ее фильмографии более 50 проектов. Среди них — «Три мушкетера», «Форт Росс», «Кости», «Любовь с ограничениями», «Психологини», «Московские тайны», «В раю места нет», «Абсурд», «Эскортница», «Сансара».

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