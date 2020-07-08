Серьезный пожар разгорелся в самом крупном торговом центре Альметьевска. Видео с места происшествия в группе «Заинск ВК» в соцсети ВКонтаке опубликовали очевидцы. На кадрах видны клубы огня, вырывающиеся из окон двухэтажного торгового помещения.

По данным ГУ МЧС РФ по Татарстану, пострадавших в результате пожара нет.

«В 15.05 (местное время совпадает с московским — Прим.ред.) 8 июля в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Татарстан сообщение о задымлении в ТЦ „Панорама“ на ул. Ленина, 100 города Альметьевска. Силы и средства Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона направлены по автоматическому вызову № 2. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение фасада здания. Образовалось плотное задымление. Здание было закрыто, ТЦ не работал, внутри находилась охрана», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время пожар локализован.