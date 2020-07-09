«Давно пора встречаться с нормальной»: экс-жена фигуриста о романе Авербуха с Арзамасовой

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Алиса Старжевская
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Ирина Лобачева надеется, что благодаря отношениям с Лизой Арзамасовой ее экс-супруг наконец-то остепенится.

«Давно пора встречаться с нормальной»: экс-жена фигуриста о романе Авербуха с Арзамасовой

Фото: ТАСС / Уткин Игорь

Фигуристка и бывшая жена Ильи Авербуха Ирина Лобачева прокомментировала роман экс-супруга с Лизой Арзамасовой, который оба недавно подтвердили.

В интервью MK.RU, спортсменка призналась, что рада за Илью. По ее словам, у него было много «женщин-однодневок», а сейчас, надеется Лобачева, он сможет наконец-то остепениться.

«Я сразу скажу: ради Бога, это его жизнь. Давно уже пора встречаться с нормальной девушкой», — сказала фигуристка.

Она также отметила, что 21-летняя разница в возрасте между Авербухом и Арзамасовой ее нисколько не смущает, так как у нее самой супруг был на 17 лет моложе ее.

Вместе с тем Лобачева пока не может предположить, что выйдет из новых отношений бывшего мужа и как к роману относится их общий с Авербухом сын — шестнадцатилетний Мартин.

«Неизвестно, что получится из этого романа. Я думаю, что наш сын не очень этому рад. Ну а, может, и рад. Кто знает?» — сообщила спортсменка.

Ирина Лобачева и Илья Авербух прожили в браке 20 лет. За это время у них родился сын Мартин, которому скоро исполнится семнадцать лет. После развода Лобачева снова вышла замуж — за тренера по фигурному катанию Ивана Третьякова, который младше ее на 17 лет. Однако семья не сложилась — в конце 2019 года фигуристка объявила о разводе и обвинила возлюбленного в избиениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменилась Лиза Арзамасова со времен «Папиных дочек».

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