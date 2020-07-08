От Галины Сергеевны до музы фигуриста: Как менялась Лиза Арзамасова

Лиза Арзамасова в свои 25 лет может похвастаться многими достижениями: востребованная актриса театра и кино, попечитель благотворительного фонда «Старость в радость», эталон моды и стиля. Недавно выяснилось, что и в личной жизни у Арзамасовой все хорошо — 46-летний известный фигурист Илья Авербух подтвердил роман с молодой актрисой. 5-tv.ru рассказывает, как менялась Арзамасова со времен «Папиных дочек» до сегодняшнего времени.

Instagram @liza_arzamasova

Роль Галины Сергеевны в ситкоме «Папины дочки» стала настоящим звездным часом для Арзамасовой. Девочка-вундеркинд, поражающая окружающих своим феноменальным интеллектом, так запомнилась зрителям, что после этого начинающую актрису долго ассоциировали со всезнайкой.

Instagram @liza_arzamasova

После того, как Арзамасова приобрела всероссийскую известность, ее стали приглашать в различные развлекательные проекты. Одним из них в 2010 году стало ледовое шоу, на котором девушка, не имеющая отношение к спорту, заняла второе место в паре с фигуристом Максимом Стависким. Тогда же актриса познакомилась с Ильей Авербухом, который выступил продюсером той программы.

Instagram @liza_arzamasova

За 13 лет, прошедших с момента выхода на экраны «Папиных дочек», Арзамасова сыграла десятки ролей в театре и кино. Список жанров кинокартин, в которых появилась актриса, очень широк — от комедий до военных драм.

Instagram @liza_arzamasova

Актриса, как и многие другие современные звезды, ведет свою страничку в Instagram, на которой выкладывает фото в модных образах. Подписчики окрестили свою любимицу законодательницей стиля, отметив, что она умеет одеваться со вкусом.

Instagram @liza_arzamasova

Поклонники Арзамасовой признают: из угловатого подростка с косичками она превратилась в женственную и грациозную девушку. Сегодня у звезды едва найдется минута свободного времени, но она не собирается останавливаться на достигнутом и готова покорять все новые вершины.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети осудили роман Авербуха и Арзамасовой.