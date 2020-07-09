Президент Сербии обвинил иностранные спецслужбы в организации протестов в стране
Акции протеста у здания парламента продолжаются вторые сутки.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de
В столице Сербии вновь вспыхнули беспорядки. Собрались тысячи человек: они прошли по центральным улицам Белграда к зданию парламента. Попытались прорваться внутрь, но полиция ответила слезоточивым газом.
Акции протеста продолжаются второй день подряд. Минувшей ночью жители Белграда устроили погромы, требуя отменить комендантский час. Его вводят на ближайшие выходные из-за новой вспышки COVID-19.
Демонстранты поджигали патрульные автомобили, в стражей порядка летели петарды и камни. В организации мятежа виновны иностранные спецслужбы, заявил президент Сербии Александр Вучич в специальном обращении к народу.
«Мы стали свидетелями агрессивного политического протеста, противозаконного, несогласованного с полицией, вопреки всем правовым актам. Протест был хорошо организован, было влияние иностранных факторов, иностранных служб, этим будет внимательно заниматься наша полиция. Протестующие использовали ножи, камни, коктейли Молотова», — рассказал Александр Вучич, президент Сербии.
Кроме того, отметил Александр Вучич, организаторы беспорядков рассчитывали ослабить позицию сербского руководства перед переговорами по вопросу Косово в ЕС.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разъяренная толпа пыталась штурмовать парламент Сербии на митинге по COVID-19.
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