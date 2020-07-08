Разъяренная толпа пыталась штурмовать парламент Сербии на митинге по COVID-19
Недовольство демонстрантов вызвано введением комендантского часа из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.
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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru
Массовые акции протеста этой ночью прошли в столице Сербии. Тысячи жителей Белграда вышли на улицы, требуя отменить комендантский час. Его вводят на ближайшие выходные из-за сложной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса. Однако многие с таким решением не согласились.
Разъяренная толпа попыталась штурмовать здание парламента, но вмешались полицейские. В стражей порядка летели петарды и камни, в ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.
Власти Белграда заявили, что введение комендантского часа — вынужденная мера. За последние сутки в балканской стране от коронавируса скончались 13 пациентов — это рекорд с начала пандемии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будет развиваться мир после коронавируса?
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