Харламов отметил расставание с Асмус шумной вечеринкой до рассвета

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Валентин Черников
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Резидент Comedy Club снял клуб с караоке и ушел в отрыв.

Харламов отметил расставание с Асмус шумной вечеринкой до рассвета

Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

Предстоящий развод с супругой Кристиной Асмус не ввергает в уныние Гарика Харламова. На днях комик закатил шумную вечеринку в одном из столичных караоке-клубов на Новом Арбате. Говорят, шоумен там частый гость, потому что близко знаком с хозяином. Как рассказали порталу Starhit.ru, резидент Comedy Club решил отпраздновать окончание съемок очередного проекта.

«Когда позвонил и попросил закрыть залы под частное мероприятие, пошутил, мол, заодно развод отмечу», — добавили работники заведения.

По их словам, в праздничный вечер звучало много песен, и алкоголь лился рекой. Компания гуляла весело и долго — с шести вечера до четырех утра. Харламов покидал заведение уже засветло и один. Хотя, в компании присутствовали симпатичные и свободные девушки. Не исключено, что сердце юмориста до сих пор принадлежит Асмус.

О решении супругов развестись стало известно в конце июня. Об этом звезды известили своих подписчиков в соцсетях. При этом пара заявила, что в случившемся никто не виноват — прошла любовь.

Ранее 5-tv.ru писал, почему, по словам блогера Лены Миро, не стоит жалеть Харламова.

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