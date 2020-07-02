«Больно Гарику»: Лена Миро рассказала, почему не стоит жалеть Харламова

Известная блогерша Лена Миро считает, что во всех своих бедах Гарик Харламов виноват сам и его нет смысла жалеть. Миро прокомментировала слова близкого друга юмориста Артура Джанибекяна, который заявил о страданиях своего коллеги из-за нападок на Кристину Асмус по поводу скандального фильма «Текст». Кроме того, он обвинил «информативное общество» в создании ажиотажа вокруг развода пары.

По мнению блогерши, Гарика «чисто по-человечески жалко», но возлагать на общество вину за раздувание шумихи вокруг развода — несправедливо. Как отметила Миро в своем блоге в «Живом журнале», звезды сами склоняют людей к обсуждению их личной жизни, выкладывая в соцсети всю свою подноготную.

«То есть, сначала вы вываливаете в свои инстаграмы личные фоточки. Любовь-морковь, фотосессии. Что едите, что пьете, чем, пардон. Детей своих, мам, бабушек и путешествия по злачным местам», — написала Миро.

Она также посетовала, что некоторые знаменитости снимаются в фильмах, в которых показывают все, что можно и нельзя, делая, таким образом, отсылку к скандальному фильму «Текст», где Асмус пришлось обнажиться для интимной сцены с Иваном Янковским. По ее мнению, обсуждения в духе «я горжусь своей женой» приводят к тому, что у звезды не остается ничего личного.

«И после того, как у вас не осталось ничего личного, как вы все сами же вывалили толпе ради заработков, вам теперь больно! Где логика?» — вопрошает Миро.

В заключение блогерша посоветовала Гарику не светить «своими щелочками», чтобы его никто не трогал и не причинял ему боль.

Ранее 5-tv.ru писал, что друзья Харламова раскрыли вероятные причины его развода с Асмус.