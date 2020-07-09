Потерявшая ногу «Мисс Колумбия» зажигательно станцевала после операции
Из-за осложнений онкологического заболевания Даниэлла Альварес пережила ампутацию голени, но не пала духом.
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Фото, видео: Instagram @danielaalvareztv
Потеря конечности не сломила дух обладательницы титула «Мисс Колумбия-2011» Даниэллы Альварес. Три недели назад 32-летняя красавица перенесла ампутацию левой голени. На днях она опубликовала в Instagram бодрое видео, в котором танцует без ноги в объятиях брата Рики. Девушка показала, что не утратила позитив и не собирается бросать любимые привычки, в числе которых хореография.
«Трудности не имеют значения! Мы должны оставаться неунывающими», — написала в посте Альварес.
Друзья и поклонники осыпали модель комплиментами, назвали ее героиней и примером другим. Видеоролик набрал четыре миллиона просмотров.
Как уточняет портал Starhit.ru, Даниэлла Альварес пережила онкологическое заболевание. У нее удалили опухоль в брюшной полости, но болезнь дала осложнения. У девушки развилась ишемия. Спасти ей жизнь могла только ампутация.
«Я перенесла последнюю операцию и не перестаю посвящать себя преодолению трудностей, пока не достигну своей цели. Я полна сил и мечтаний», — известила фанатов «Мисс Колумбия».
Помимо занятия латинскими танцами звезда планирует возобновить плавание и катания на велосипеде. В этом ей поможет специальный протез, который вскоре для нее изготовят.
Ранее 5-tv.ru писал, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл полностью обнажилась в нью-йоркском метро.
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