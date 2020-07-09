Пять домов было смыло в подмосковной Рузе после прорыва дамбы

Эфирная новость 166

В произошедшем ЧП обвиняют коммунальщиков.

Фото, видео: ТАСС / TANNEN MAURY; 5-tv.ru

В Подмосковье из-за прорыва дамбы под воду ушел город Руза. Мощные потоки хлынули на улицы, сметая все на своем пути.

Бурным течением уносило даже дома — на глазах их жителей. Власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.
Отвечать за произошедшее, похоже, придется коммунальщикам.

Как маленькая речка превратилась в настоящее цунами, выяснял Валентин Трушнин.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
71.24
-0.93 80.41
-1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:01
Антон Сихарулидзе раскрыл, почему не женился на Елене Бережной
10:51
Видео: упавший подъемный кран разрезал напополам дом в Лондоне
10:42
Фургал задержан в рамках декриминализации обстановки на Дальнем Востоке
10:33
Потерявшая ногу «Мисс Колумбия» зажигательно станцевала после операции
10:24
Не пожелавший возвращаться на родину россиянин обнаружен в Паттайе мертвым
10:15
Пять домов было смыло в подмосковной Рузе после прорыва дамбы

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок