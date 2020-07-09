Пять домов было смыло в подмосковной Рузе после прорыва дамбы
В произошедшем ЧП обвиняют коммунальщиков.
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Фото, видео: ТАСС / TANNEN MAURY; 5-tv.ru
В Подмосковье из-за прорыва дамбы под воду ушел город Руза. Мощные потоки хлынули на улицы, сметая все на своем пути.
Бурным течением уносило даже дома — на глазах их жителей. Власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.
Отвечать за произошедшее, похоже, придется коммунальщикам.
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