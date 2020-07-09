Видео: Как построить жилой дом за 15 дней?

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Разработкой бельгийских студентов заинтересовались представители строительной отрасли.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Veronika Lukasova; 5-tv.ru

В Бельгии студенты университета впервые в мире напечатали на 3D-принтере двухэтажный жилой дом. Специально спроектированная автоматическая система слой за слоем возводила из бетона стены здания. Всем процессом управлял компьютер.

Дом площадью 90 квадратных метров построили всего за 15 дней. Необычной разработкой уже заинтересовались представители строительной отрасли.

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