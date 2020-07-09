Выпускников трудоустроят за счет государства

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Предложение Федерации независимых профсоюзов в ближайшее время будет направлено на рассмотрение в Минтруд.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte; 5-tv.ru

Выпускников российских вузов необходимо трудоустраивать и выдавать им зарплату за счет государства. С инициативой выступили в Федерации независимых профсоюзов.

По мнению авторов проекта, это поможет начинающим специалистам приобрести опыт и снизить безработицу среди молодежи. Идею поддерживают и работодатели. Предложение в ближайшее время будет направлено на рассмотрение в Минтруд.

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