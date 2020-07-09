Праздник Тихвинской иконы Божией Матери: как правильно молиться в этот день
Священник Сергей Кубышкин рассказал об иконе и традициях молитвы Тихвинской иконе Божьей Матери.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев; ВКонтакте @kubyshkin; 5-tv.ru
Православные христиане отмечают 9 июля праздник Тихвинской иконы Божьей Матери, покровительницы Северо-Западных, а изначально Новгородских земель. Икона считается чудотворной, и паломники стремятся увидеть ее, чтобы помолиться об избавлении от телесных и душевных болезней.
Священник Сергей Кубышкин рассказал 5-tv.ru о традициях, связанных с чествованием Тихвинской иконы Божьей Матери.
По словам священника, в этот день, кроме обычных молитв, принято совершать в честь Божьей Матери акафест. Такие молитвы есть у всех святых, и данном случае верующие обращаются прямо к Богородице и просят помочь им, грешным.
«Молитва очищает, помогает, поддерживает», — поделился священнослужитель.
В православии Богородица традиционно ассоциируется с синим и голубым цветами, поэтому у посвященных Божьей Матери храмов обычно голубые купола. 9 июля многие верующие несут в церковь синие и белые цветы, но важно не это, а искреннее желание и истинная вера.
«Главное, чтобы за этим приношением скрывалась горячая молитва», — заметил священник.
Икона тихвинской Божьей Матери известна с 1383 года, когда святыня явилась в Новгородской области. По преданию, она зависла в воздухе над рекой Тихвинкой, откуда и пошло ее название. Есть мнение, что она была написала святым Лукой при жизни Богородицы, и поэтому является чудотворной. Верующие полагают, что она исцеляет болезни и приносит спокойствие тем, чей разум находится в смятении.
Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать христианам 9 июля.
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