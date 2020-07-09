Праздник Тихвинской иконы Божьей матери: что можно и нельзя делать 9 июля?
Издревле этот день считался благостным: тем, кто будет следовать традициям и не нарушит запретов, стоит ожидать приятных сюрпризов.
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Фото, видео: lampada.in.ua; gorlovka.ua; www.globallookpress.com / Ulrich Zillmann, West Coast Surfer, imagebroker/Klaus-Peter Wolf, Liz Gregg
Согласно православному календарю, 9 июля традиционно отмечается праздник Тихвинской иконы Божьей Матери. Издревле этот день считался благостным, а также сулил много приятных сюрпризов. Однако при этом важно следовать многовековым традициям, в противном случае — «нарушителю» воздастся по заслугам.
История возникновения святыни
По преданию, икона была написана самим апостолом и евангелистом Лукой. Первые летописные упоминания о ней датируются V веком: в этот период святыню переправили из Иерусалима в Константинополь, где она и пробыла до 1383 года. По непонятным причинам ровно за 70 лет до взятия города турками святыня исчезла из местного храма и внезапно явилась людям над водами Ладожского озера, расположенного в Ленинградской области. Затем — началось ее длительное путешествие по России.
Раз от раза люди наблюдали чудесное явление лика Богородицы в разных регионах. На каждом из этих мест впоследствии возводились храмы. Остановилась святыня лишь возле города Тихвин, где в ее честь построили деревянный храм Успения Пресвятой Богородицы. Ныне здесь располагается действующий мужской монастырь.
Издревле считалось, что Тихвинская икона Божьей матери помогает потерявшим свой путь, скорбящим и тяжело болеющим людям, а также именно она является покровителем всех детей. По поверью, эта святыня помогает и женщинам, которые долгие годы безуспешно пытаются завести ребенка. Главное — искренне молиться и уверовать в силу Богородицы.
Что можно делать в праздник Тихвинской иконы Божьей матери?
Согласно традициям, этот день важно начать с молитвы Богородице, а завершить — праздничным ужином с зажженными свечами. Считается, что пламя привлечет в дом счастье и благополучие.
9 июля также важно завершить все начатые ранее дела. А если речь зайдет о новых проектах — можно смело подписывать контракты и договоры: удача будет на вашей стороне.
В этот день важно быть максимально терпеливым, проявлять заботу об окружающих. Предки верили: за совершенные блага сегодня людям воздастся втройне.
Что запрещено делать 9 июля?
В праздник Тихвинской иконы Божьей матери строго-настрого запрещено скандалить и выяснять отношения. Тот, кто ослушается, будет обречен на бесконечные несчастья.
К этому дню повсеместно созревают ягоды. При этом собирать их можно, а употреблять смертельно опасно. Это правило, в первую очередь, необходимо соблюдать женщинам. В противном случае — она рискует навсегда остаться бездетной.
Тяжело трудиться в этот праздник также не стоит. Лучше — хорошенько отдохнуть в окружении родных и близких людей, а также заняться мелкими хлопотами по хозяйству.
Приметы
- Если в этот день девушка умоется росой — навсегда останется юной и прекрасной;
- Если беременная женщина сорвет сегодня лист земляники и будет носить до самых родов, то они пройдут легко и спокойно;
- Если в лесу много ягод — зима будет суровой и холодной;
- Если в этот праздник установилась теплая и ясная погода — жди солнечной недели;
- Сны в ночь с 8 на 9 июля часто являются вещими, поэтому игнорировать их чревато опасностью.
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