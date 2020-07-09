Смерть с косой призывает отдыхающих к режиму самоизоляции на пляжах США
А жителей Бельгии соблюдение безопасной дистанции вернуло в детство.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Steffen; 5-tv.ru
Летний отдых в этом сезоне выглядит необычно. В США по пляжам Флориды ходит смерть с косой. Местный активист каждый день, несмотря на жару, надевает черный балахон и пугает отдыхающих, предупреждая, что эпидемия коронавируса еще не миновала и нужно держаться друг от друга подальше.
А жители Бельгии, соблюдая безопасную дистанцию, отдыхают на деревьях. Необычный кемпинг предлагает вместо привычных палаток — конструкции в форме большой капли, которые висят на ветках. Туристам нравится. Многие говорят, что дом на дереве был их детской мечтой.
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