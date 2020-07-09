Смерть с косой призывает отдыхающих к режиму самоизоляции на пляжах США

Летний отдых в этом сезоне выглядит необычно. В США по пляжам Флориды ходит смерть с косой. Местный активист каждый день, несмотря на жару, надевает черный балахон и пугает отдыхающих, предупреждая, что эпидемия коронавируса еще не миновала и нужно держаться друг от друга подальше.

А жители Бельгии, соблюдая безопасную дистанцию, отдыхают на деревьях. Необычный кемпинг предлагает вместо привычных палаток — конструкции в форме большой капли, которые висят на ветках. Туристам нравится. Многие говорят, что дом на дереве был их детской мечтой.