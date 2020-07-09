Роскомнадзор заблокировал 107 сайтов с фейками о голосовании по поправкам

В Генеральной прокуратуре РФ сообщили о выявленных фейках о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля. Из-за публикации недостоверной информации о процедуре голосования по внесению изменений в Основной закон страны по представлению ведомства было заблокировано 107 сайтов. Об этом заявил начальник управления прокуратуру по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Юрий Хохлов.

«Как только мы выявляем такие факты, у нас готовится информация в форме требований, направляем в Роскомнадзор, Роскомнадзор выходит на блокировку и обращается в эти интернет-ресурсы. У нас 107 интернет-ресурсов было заблокировано именно по недостоверной информации по вопросам голосования по поправкам в Конституцию», — цитирует Хохлова ТАСС.

Роскомнадзор передал МВД материалы для привлечения к ответственности СМИ-иноагентов за предоставление фейковой информации о голосовании.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля, что стало новым и положительным опытом для страны, впервые проводящей подобную процедуру в условиях пандемии. Многие эксперты отмечали, что мероприятие, проводимое в течение недели, серьезно повлияло на явку избирателей, которые смогли в удобное для себя время прийти на участок. По итогам обработки 100% протоколов «за» принятие поправок проголосовали 77,92% россиян (почти 58 миллионов человек). Против — 21,27%. Явка составила 67,97%. Поправки вступили в силу 4 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фейки о голосовании показали фиаско оппозиции.