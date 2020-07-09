Роскомнадзор заблокировал 107 сайтов с фейками о голосовании по поправкам
Доступ к интернет-ресурсам был ограничен ведомством по представлению Генпрокуратуры.
Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl
В Генеральной прокуратуре РФ сообщили о выявленных фейках о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля. Из-за публикации недостоверной информации о процедуре голосования по внесению изменений в Основной закон страны по представлению ведомства было заблокировано 107 сайтов. Об этом заявил начальник управления прокуратуру по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Юрий Хохлов.
«Как только мы выявляем такие факты, у нас готовится информация в форме требований, направляем в Роскомнадзор, Роскомнадзор выходит на блокировку и обращается в эти интернет-ресурсы. У нас 107 интернет-ресурсов было заблокировано именно по недостоверной информации по вопросам голосования по поправкам в Конституцию», — цитирует Хохлова ТАСС.
Роскомнадзор передал МВД материалы для привлечения к ответственности СМИ-иноагентов за предоставление фейковой информации о голосовании.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фейки о голосовании показали фиаско оппозиции.
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