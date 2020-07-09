Ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони оправдался за шутку о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус. Накануне в прессе распространилась информация о неожиданном заявлении юмориста, в котором тот сообщил, что звезды рассказали о разрыве в рамках его шоу. Однако знаменитости опровергли информацию об участии в программе, а Харламов также добавил, что Маркони, возможно, хотел пропиариться за его счет.

В интервью для Peopletalk TV комик объяснил, что его высказывание о размолвке знаменитых супругов «переврали». Владимир рассказал, что изначально оставил шутливый комментарий под постом о разводе Асмус в Instagram, после чего ему начали звонить представители СМИ. Беседу с журналистами он вел в шутливой форме, однако все фразы, указывающие на манеру общения, из контекста убрали, в результате чего стало непонятно, что Маркони говорил несерьезно. Свою реплику комик назвал «дружеской беззлобной подколочкой».

Он признался, что обожает Харламова и Асмус, поэтому не понимает, почему резидент Comedy Club так резко отреагировал на его шутку.

«Пародия на развод Петросяна — окей, об этом можно. Обсирать через день Гузееву — это окей. На протяжении какого-то времени уничтожать Панина — это окей. <…> В мире комиков, когда есть какие-то подколочки, всегда же можно изящно это вывернуть. Видимо, тогда у Гарика было не то настроение. <…> Это же шоу-бизнес — это развлечение», — отметил Маркони.

Ранее Кристина Асмус ответила на фейки о разводе с Харламовым.