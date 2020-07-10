Ретро! Фотограф Пугачевой опубликовал редкие фото юных Королевой и Вайкуле
Роман Родин порадовал фанатов новой порцией раритетных снимков отечественных звезд.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya, Anatoly Lomokhov; Instagram @romanrodin1959
Фотограф Роман Родин, который сотрудничает с Аллой Пугачевой, поделился любопытными фотографиями звезд отечественной эстрады. На этот раз, на радость поклонникам, он опубликовал раритетные снимки Наташи Королевой и Лаймы Вайкуле. В описании Родин пояснил, что фотокарточка знаменитой «русалки» была сделана в Киеве.
«Кто-то очень просил показать молодую Наташу Королеву! Пожалуйста! Фото снято на ее сольном концерте в Киеве. В это время я снимал первый документальный фильм о вошедшей на звездный олимп звездочке!» — написал Родин.
Изображение латвийской исполнительницы датируется концом 90-х годов, то есть снимок был сделан более 20 лет назад.
Фолловеры от всей души поблагодарили фотографа за возможность лицезреть любимых артистов в прошлом и попросили не останавливаться на этом, а продолжать делиться снимками знаменитостей.
«Спасибо вам за Наташу! Очень красивое фото😍😍😍», — написала поклонница Королевой.
«Лайма, одна из самых лучших и любимых певиц», — сказала другая.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фотограф Пугачевой выложил в сеть снимок Лолиты, спящей на груди Киркорова.
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