Ретро! Фотограф Пугачевой опубликовал редкие фото юных Королевой и Вайкуле

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Нюра Незванова
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Роман Родин порадовал фанатов новой порцией раритетных снимков отечественных звезд.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya, Anatoly Lomokhov; Instagram @romanrodin1959

Фотограф Роман Родин, который сотрудничает с Аллой Пугачевой, поделился любопытными фотографиями звезд отечественной эстрады. На этот раз, на радость поклонникам, он опубликовал раритетные снимки Наташи Королевой и Лаймы Вайкуле. В описании Родин пояснил, что фотокарточка знаменитой «русалки» была сделана в Киеве.

«Кто-то очень просил показать молодую Наташу Королеву! Пожалуйста! Фото снято на ее сольном концерте в Киеве. В это время я снимал первый документальный фильм о вошедшей на звездный олимп звездочке!» — написал Родин.

Instagram @romanrodin1959

Изображение латвийской исполнительницы датируется концом 90-х годов, то есть снимок был сделан более 20 лет назад.

Фолловеры от всей души поблагодарили фотографа за возможность лицезреть любимых артистов в прошлом и попросили не останавливаться на этом, а продолжать делиться снимками знаменитостей.

«Спасибо вам за Наташу! Очень красивое фото😍😍😍», — написала поклонница Королевой.

«Лайма, одна из самых лучших и любимых певиц», — сказала другая.

Instagram @romanrodin1959

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фотограф Пугачевой выложил в сеть снимок Лолиты, спящей на груди Киркорова.

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