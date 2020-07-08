Фотограф Пугачевой выложил в сеть снимок Лолиты, спящей на груди Киркорова

Личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин выложил на своей странице в Instagram архивное фото, на котором Лолита Милявская и Филипп Киркоров сладко спят в обнимку в салоне самолета. Снимок был сделан почти 25 лет назад, когда король российской эстрады был еще женат на Алле Пугачевой, а Лолита была супругой своего партнера по кабаре-дуэту «Академия» Александра Цекало.

«1996 год, спящие артисты в самолете в туре «Ельцин — наш президент! Узнали? Лолита и…?» — написал Родин.

Instagram @romanrodin1959

Пользователи без труда опознали в спящем молодом человеке 29-летнего Киркорова.

«И… наш любимый… король»

«Филипп?»

«Такие милые сони!»

«Милашка», — пишут комментаторы.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Роман Родин опубликовал фото почти лысой Лолиты Милявской в компании Валерия Сюткина и его жены.