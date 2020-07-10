Попрошайки с большой дороги: как сборщики милостыни подвергают опасности жизни автовладельцев
Действительно ли инвалиды на перекрестках — люди, попавшие в настолько тяжелую жизненную ситуацию, что выжить иным способом невозможно?
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Фото, видео: РИА Новости / Валерий Мельников, 5-tv.ru
Водители Петербурга требуют убрать с дороги попрошаек-инвалидов. Они выпрашивают деньги прямо на проезжей части, лавируя между машин.
И в погоне за подаянием рискуют собственной жизнью и свободой тех, кто за рулем. Накануне подобное ДТП произошло на одном из оживленных перекрестов города.
Водитель едва не сбил инвалида, и уходя от столкновения, снес светофор. Автовладельца признали виновным. Но вместо него, на этом же перекрестке, уже просит милостыню другой.
О бедных мошенниках с большой дороги расскажет Линар Гинатуллин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что с Ефремова, устроившего смертельное ДТП, взыскали 100 тысяч рублей.
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