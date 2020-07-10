Попрошайки с большой дороги: как сборщики милостыни подвергают опасности жизни автовладельцев

Водители Петербурга требуют убрать с дороги попрошаек-инвалидов. Они выпрашивают деньги прямо на проезжей части, лавируя между машин.

И в погоне за подаянием рискуют собственной жизнью и свободой тех, кто за рулем. Накануне подобное ДТП произошло на одном из оживленных перекрестов города.

Водитель едва не сбил инвалида, и уходя от столкновения, снес светофор. Автовладельца признали виновным. Но вместо него, на этом же перекрестке, уже просит милостыню другой.

О бедных мошенниках с большой дороги расскажет Линар Гинатуллин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что с Ефремова, устроившего смертельное ДТП, взыскали 100 тысяч рублей.