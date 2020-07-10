За что с Ефремова, устроившего смертельное ДТП, взыскали 100 тысяч рублей
Удержать средства с актера постановил Хамовнический суд столицы.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Хамовнический суд Москвы вынес решение о взыскании с Михаила Ефремова порядка 118 тысяч рублей за неуплату транспортного налога на автомобиль Jeep Grand Cherokee. За рулем этого транспортного средства артист, который сейчас находится под домашним арестом, устроил пьяное ДТП. В результате аварии на Смоленской площади тогда погиб курьер Сергей Захаров. Медэкспертиза показала, что в крови Ефремова присутствовали алкоголь и наркотические вещества.
В суд иском в суд обратилась Инспекция Федеральной налоговой службы (ИФНС). Сообщается, что средства взыскали за неуплату административного штрафа в срок.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев собирается добиваться в суде оправдания актера, ставшего участником «пьяного» ДТП, в котором погиб человек.
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