Звезда фильма «Мы из будущего», актер Владимир Яглыч редко делится с поклонниками подробностями личной жизни. Но вот чего ждать точно не приходится — так это совместных фото с детьми.

Как известно, возлюбленная Владимира — актриса Антонина Паперная — подарила ему двоих наследников: дочку Еву и еще одного малыша, пол и имя которого до сих пор остаются загадкой. По словам самого актера, он не считает правильным раскрывать все семейные тайны СМИ и посторонним людям, поэтому фолловеры давно потеряли надежду узнать хоть какие-то подробности о жизни Яглыча.

Какого же было удивление пользователей, когда, вопреки собственным принципам, актер выложил в Instagram редкое фото с маленькой Евой! В кадре — счастливый Владимир позирует в обнимку со старшей дочерью.

«Она моя жизнь. Мое знамя, с которым я иду вперед», — гордо подписал пост Яглыч.

Instagram @yaglych

В комментариях поклонники звездного семейства один за другим отмечали поразительное сходство актера с малышкой.

«Как две капли воды! Я в шоке!»

«Вы только посмотрите на эти глазки и носик! Папина дочка!»

«Одно лицо! Это надо так! Вот это генетика!!!» — не переставали удивляться юзеры.

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