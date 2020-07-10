Абоненты «Мегафона» массово жалуются на отсутствие сети
У пользователей перестали работать мобильный интернет и связь.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
Проблемы в работе сети «Мегафон» начались в районе девяти утра пятницы, 10 июля. У абонентов внезапно пропал доступ к мобильному интернету, а при попытке дозвониться в техподдержку оператора начались и неполадки со связью.
Такая ситуация наблюдалась массово на территории западной части России: в Санкт-Петербурге, Москве, Калининграде, Смоленске, Пскове, Вологде и других городах. Наибольшее число «пострадавших» от падения сети — в двух столицах.
В пресс-службе ПАО «Мегафон» подтвердили наличие проблемы и сообщили, что специалисты работают над ее решением.
Об отключении сети и мобильного интернета практически одновременно с этим стали сообщать и пользователи Yota. Проблема наблюдается в тех же районах страны, что и у «Мегафона».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что эксперты подтвердили причины роста цен на услуги сотовых операторов в РФ.
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