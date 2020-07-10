Абоненты «Мегафона» массово жалуются на отсутствие сети

|
Алиса Старжевская
194

У пользователей перестали работать мобильный интернет и связь.

Абоненты «Мегафона» массово жалуются на отсутствие сети

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Проблемы в работе сети «Мегафон» начались в районе девяти утра пятницы, 10 июля. У абонентов внезапно пропал доступ к мобильному интернету, а при попытке дозвониться в техподдержку оператора начались и неполадки со связью.

Такая ситуация наблюдалась массово на территории западной части России: в Санкт-Петербурге, Москве, Калининграде, Смоленске, Пскове, Вологде и других городах. Наибольшее число «пострадавших» от падения сети — в двух столицах.

В пресс-службе ПАО «Мегафон» подтвердили наличие проблемы и сообщили, что специалисты работают над ее решением.

Об отключении сети и мобильного интернета практически одновременно с этим стали сообщать и пользователи Yota. Проблема наблюдается в тех же районах страны, что и у «Мегафона».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эксперты подтвердили причины роста цен на услуги сотовых операторов в РФ.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
70.88
-0.36 80.41
-1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:38
Число выздоровевших от COVID в РФ уверенно растет по отношению к количеству выявленных заболевших
11:24
«Земляничное настроение»: полуголая Пересильд ощутила «запах влюбленности»
11:10
«С профессиональной деятельностью не связано» — глава СВР о задержании Сафронова
11:10
«Без макияжа»: Пелагея показала старые кадры с дочкой
10:54
Хлопок газа обрушил перекрытия в доме в Кировской области — видео
10:45
«Папина дочка!» — Звезда фильма «Мы из будущего» показал редкое фото старшего ребенка

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Антон Сихарулидзе раскрыл, почему не женился на Елене Бережной
В Китае девушка погибла на рабочем месте от взрыва стула

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок