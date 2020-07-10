Персональные данные мошенников предложили передавать их жертвам

Новый способ борьбы с мошенниками разработали российские банки. Они предлагают по заявлению жертвы замораживать сомнительные переводы, не давая возможности преступникам снять деньги со счета. Срок блокировки — 25 рабочих дней.

Кроме этого банки могут передавать пострадавшие стороне персональные данные мошенников, что поможет полиции быстрее выйти на их след.

Проект сейчас на доработке. Авторы инициативы рассчитывают к осени внести его на рассмотрение в Госдуму.