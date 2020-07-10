Демонстранты закидали коктейлям Молотова полицию в Греции — видео

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В Афинах протестовали против нового закона о регулировании митингов.

Фото, видео: Reuters / Alkis Konstantinidis; 5-tv.ru

В Греции сотни демонстрантов требуют отменить новый закон о регулировании митингов. Огромная толпа собралась перед зданием парламента в центре Афин. Очень скоро мирная акция превратилась в поле битвы. В стражей порядка полетели коктейли молотова. 

Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. Инициаторами протестов выступили греческие профсоюзы. Они опасаются, что после принятия закона о регулировании митингов, власти могут запретить и проведение в стране любых демонстраций.

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