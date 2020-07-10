Число выздоровевших от COVID в РФ уверенно растет по отношению к количеству выявленных заболевших
7 752 пациента с коронавирусом полностью выздоровели в России по данным Оперштаба на 10 июля.
Фото: Известия / Зураб Джавахадзе
Количество полностью победивших COVID-19 за последние сутки превысило число заболевших более чем на тысячу человек — 7 752 против 6 653 пациентов. Количество умерших пациентов за день составило 174 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По информации на 10 июля, больше всего новых случаев COVID-19 традиционно зарегистрировано в Москве. Там выявлено 637 инфицированных.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
Санкт-Петербург — 300
Свердловская область — 275
Ханты-Мансийский АО — 263
Алтайский край — 240
Нижегородская область — 219
Иркутская область — 211
Ямало-Ненецкий АО — 208
Московская область — 199
Мурманская область — 173
Челябинская область — 129
Красноярский край — 129
Воронежская область — 127
Архангельская область — 112
Новосибирская область — 111
Ульяновская область — 103
Хабаровский край — 100
Оренбургская область — 95
Омская область — 95
Волгоградская область — 94
Ростовская область — 92
Саратовская область — 92
Тюменская область — 85
Ставропольский край — 83
Республика Коми — 79
Самарская область — 77
Кемеровская область — 77
Томская область — 75
Сахалинская область — 68
Ивановская область — 67
Краснодарский край — 66
Тульская область — 64
Чувашская Республика — 61
Курганская область — 60
Пермский край — 57
Кировская область — 55
Приморский край — 55
Республика Саха (Якутия) — 54
Калужская область — 51
Ленинградская область — 50
Республика Хакасия — 49
Республика Башкортостан — 48
Орловская область — 47
Республика Дагестан — 47
Курская область — 46
Республика Калмыкия — 45
Республика Тыва — 45
Владимирская область — 44
Кабардино-Балкарская Республика — 44
Амурская область — 44
Тамбовская область — 43
Ярославская область — 43
Смоленская область — 42
Республика Бурятия — 41
Белгородская область — 40
Новгородская область — 40
Забайкальский край — 39
Рязанская область — 38
Республика Мордовия — 38
Камчатский край — 38
Брянская область — 36
Костромская область — 36
Астраханская область — 36
Республика Татарстан — 36
Псковская область — 35
Пензенская область — 35
Республика Карелия — 33
Липецкая область — 32
Карачаево-Черкесская Республика — 31
Республика Алтай — 31
Тверская область — 30
Удмуртская Республика — 29
Вологодская область — 28
Республика Марий Эл — 28
Республика Ингушетия — 25
Магаданская область — 23
Республика Адыгея — 18
Республика Северная Осетия — 16
Калининградская область — 13
Ненецкий АО — 12
Республика Крым — 11
Чеченская Республика — 5
Еврейская АО — 5
Чукотский АО — 1
Севастополь — 1
Всего по состоянию на 10 июля в РФ зафиксировано 713 936 случаев заболевания COVID-19. За весь период скончались 11 017 человек с диагнозом коронавирус. Выздоровели 489 068 человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в Москве отменят «масочный режим».
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