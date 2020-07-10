Число выздоровевших от COVID в РФ уверенно растет по отношению к количеству выявленных заболевших

Количество полностью победивших COVID-19 за последние сутки превысило число заболевших более чем на тысячу человек — 7 752 против 6 653 пациентов. Количество умерших пациентов за день составило 174 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По информации на 10 июля, больше всего новых случаев COVID-19 традиционно зарегистрировано в Москве. Там выявлено 637 инфицированных.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Санкт-Петербург — 300

Свердловская область — 275

Ханты-Мансийский АО — 263

Алтайский край — 240

Нижегородская область — 219

Иркутская область — 211

Ямало-Ненецкий АО — 208

Московская область — 199

Мурманская область — 173

Челябинская область — 129

Красноярский край — 129

Воронежская область — 127

Архангельская область — 112

Новосибирская область — 111

Ульяновская область — 103

Хабаровский край — 100

Оренбургская область — 95

Омская область — 95

Волгоградская область — 94

Ростовская область — 92

Саратовская область — 92

Тюменская область — 85

Ставропольский край — 83

Республика Коми — 79

Самарская область — 77

Кемеровская область — 77

Томская область — 75

Сахалинская область — 68

Ивановская область — 67

Краснодарский край — 66

Тульская область — 64

Чувашская Республика — 61

Курганская область — 60

Пермский край — 57

Кировская область — 55

Приморский край — 55

Республика Саха (Якутия) — 54

Калужская область — 51

Ленинградская область — 50

Республика Хакасия — 49

Республика Башкортостан — 48

Орловская область — 47

Республика Дагестан — 47

Курская область — 46

Республика Калмыкия — 45

Республика Тыва — 45

Владимирская область — 44

Кабардино-Балкарская Республика — 44

Амурская область — 44

Тамбовская область — 43

Ярославская область — 43

Смоленская область — 42

Республика Бурятия — 41

Белгородская область — 40

Новгородская область — 40

Забайкальский край — 39

Рязанская область — 38

Республика Мордовия — 38

Камчатский край — 38

Брянская область — 36

Костромская область — 36

Астраханская область — 36

Республика Татарстан — 36

Псковская область — 35

Пензенская область — 35

Республика Карелия — 33

Липецкая область — 32

Карачаево-Черкесская Республика — 31

Республика Алтай — 31

Тверская область — 30

Удмуртская Республика — 29

Вологодская область — 28

Республика Марий Эл — 28

Республика Ингушетия — 25

Магаданская область — 23

Республика Адыгея — 18

Республика Северная Осетия — 16

Калининградская область — 13

Ненецкий АО — 12

Республика Крым — 11

Чеченская Республика — 5

Еврейская АО — 5

Чукотский АО — 1

Севастополь — 1

Всего по состоянию на 10 июля в РФ зафиксировано 713 936 случаев заболевания COVID-19. За весь период скончались 11 017 человек с диагнозом коронавирус. Выздоровели 489 068 человек.

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