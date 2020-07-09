«Масочный режим» в Москве отменят с 13 июля

Обязательное ношение защитных масок на улицах Москвы в связи с распространением коронавируса отменят с 13 июля. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина. Использование индивидуальных средств защиты на открытых пространствах станет носить рекомендательный характер. Однако такая обязанность сохранится для москвичей при посещении зданий, поездок в общественном транспорте и такси.

В рамках очередного этапа снятия ограничений в указе прописываются и другие послабления режима. В частности, с понедельника возобновляется проведения зрелищных и культурно-досуговых мероприятий, где не предусмотрены сидячие места. При этом число посетителей не может превышать 50% от общей вместимости помещения при условии соблюдения социальной дистанции. А С 1 августа возобновляется показ кинофильмов, проведение концертов, представлений, спектаклей в залах вместимостью не более трех тысяч посадочных мест.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Собянин назвал вторую волну коронавируса в Москве маловероятной.