«Масочный режим» в Москве отменят с 13 июля

|
Валентин Черников
58

С августа жители столицы смогут посещать кинотеатры, спектакли и концерты.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Felix Hörhager; Известия / Дмитрий Коротаев, Павел Бедняков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Обязательное ношение защитных масок на улицах Москвы в связи с распространением коронавируса отменят с 13 июля. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина. Использование индивидуальных средств защиты на открытых пространствах станет носить рекомендательный характер. Однако такая обязанность сохранится для москвичей при посещении зданий, поездок в общественном транспорте и такси.

В рамках очередного этапа снятия ограничений в указе прописываются и другие послабления режима. В частности, с понедельника возобновляется проведения зрелищных и культурно-досуговых мероприятий, где не предусмотрены сидячие места. При этом число посетителей не может превышать 50% от общей вместимости помещения при условии соблюдения социальной дистанции. А С 1 августа возобновляется показ кинофильмов, проведение концертов, представлений, спектаклей в залах вместимостью не более трех тысяч посадочных мест.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Собянин назвал вторую волну коронавируса в Москве маловероятной.

Тема:
Эпидемия коронавируса
9 июл
Пользователи соцсетей заподозрили Аниту Цой в симуляции болезни
7 июл
Как будет развиваться мир после коронавируса? Два сценария от ООН
7 июл
Борис Джонсон постригся и сходил в паб — видео
7 июл
Вторая волна коронавируса зафиксирована в Австралии и Израиле
7 июл
Женщины против мужчин: у кого чаще обнаруживаются антитела к коронавирусу?
6 июл
«Соскучилась по морю»: Жасмин с детьми улетела в Израиль
6 июл
Почему вторая волна коронавируса невозможна в Москве? Мнение вирусолога
5 июл
Видео: Около двух тысяч человек собрались на дискотеку на Алтае, забыв о мерах предосторожности
4 июл
Насколько высок риск заразиться COVID-19 в летних кафе — мнение Онищенко
3 июл
Закрытый из-за пандемии офис Европарламента обокрали в Брюсселе

Читайте также

+17° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
71.24
-0.93 80.41
-1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:16
«Прощать не за что»: Семья Захарова отреагировала на отрицание виновности Ефремова в ДТП
14:13
Два депутата от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала
14:09
ТОП-5 корыстных в любви знаков зодиака: деньги имеют значение
13:59
Эффект Хоттабыча. Как Сергей Фургал оказался у власти?
13:50
Праздник Тихвинской иконы Божией Матери: как правильно молиться в этот день
13:46
«Масочный режим» в Москве отменят с 13 июля

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок