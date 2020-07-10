Дочь Волочковой рассказала, почему живет отдельно от матери

|
Валентин Черников
331

14-летняя Ариадна предпочла роскошному особняку балерины дом отца.

Дочь Волочковой рассказала, почему живет отдельно от матери

Фото: Instagram @volochkova_art

Дочь балерины Анастасии Волочковой — 14-летняя Ариадна живет в центре Москвы с отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным. Несмотря на то, что наследнице сполна хватило бы места в роскошном особняке балерины, девочка там не поселилась. Такое решение приняла она сама, о чем рассказала в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

По словам Ариадны, центр ей гораздо удобнее. Два года назад она перешла в новую школу. Чтобы успевать на занятия, ей приходилось вставать в шесть утра. По пути из подмосковной деревни Глухово, где расположен дом Волочковой, она не раз застревала в пробках на час-полтора.

«Было сложно совмещать это с тренировками и другими увлечениями. Поэтому мы решили с мамой, что мне будет так проще строить свою жизнь — в центре», — объяснила дочь артистки.

Как добавила Ариадна, жить с отцом ей нравится. Она любит папу и маму одинаково, и с обоими у нее прекрасные отношения. Девочка переживает лишь из-за того, что родители не ладят между собой. Претензии, которые появляются у них друг к другу, они высказывают дочери. Отношения Волочковой и Вдовина испортились через год после рождения дочери, и в результате они расстались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова самостоятельно подстригла кусты на своем участке.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
70.88
-0.36 80.41
-1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:32
Сергей Фургал арестован
14:30
«Добровинский! Он же красавчик!»: юрист Ефремова о нарушении адвокатской этики
14:23
«Давление не оказывается»: общественники сообщили об условиях содержания Фургала в СИЗО
14:18
Когда трамваи и троллейбусы в Петербурге возобновят работу до полуночи?
14:07
Дочь Волочковой рассказала, почему живет отдельно от матери
13:54
Александр Добровинский прокомментировал обвинения в нарушении адвокатской этики

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок