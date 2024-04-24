«Женихи одолевают»: Алсу гордится красотой повзрослевших дочерей

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Певица Алсу рассказала о внимании кавалеров к ее подросшим дочерям

«Женихи одолевают»: Алсу гордится красотой повзрослевших дочерей

Фото: Instagram* / alsou_a

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Так, 17-летняя Сафина и 15-летняя Микелла учатся в школе, но отбоя от кавалеров нет.

Певица Алсу рассказала о своих двух повзрослевших дочках, которые привлекают внимание многих кавалеров. Об этом пишет издание «Страсти».

Так, 17-летняя Сафина и 15-летняя Микелла учатся в школе, но отбоя от женихов нет. В романтических вопросах они пока еще прислушиваются к матери.

И, если речь заходит о дружбе, она с готовностью делится своим мнением с наследницами. Главное, отметила исполнительница, чтобы кавалеры хорошо относились к ее девочкам.

«Женихи одолевают, но что делать! Симпатичные девчонки получились», — сказала Алсу.

Артистка растит детей от бизнесмена Яна Абрамова, с которым состоит в браке с 2006 года. В последнее время все чаще в прессе обсуждаются слухи о проблемах в отношениях супругов и вероятном разводе.

Долгое время Алсу никак не комментировала сплетни, но все же высказалась в интервью Наталье Подольской. Звезда заявила, что если нечто подобное произойдет, она первая расскажет публично о переменах в личной жизни.

Алсу говорит, что ее мужу трудно смириться с тем, что девочки повзрослели. Однако супруги уже обсуждают будущих избранников своих дочерей.

Ранее 5-tv.ru писал о восьми звездных семьях, распавшихся из-за алкоголизма.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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