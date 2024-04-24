«Опуститься ниже дна»: свекровь пригрозила Алексе судом из-за семейных разборок

Мама нового избранника исполнительницы усердно твердит — она понятия не имеет, за что ее ненавидит невестка.

Конфликт между певицей Алексой (Александрой Чвиковой) и ее свекровью Лилией Соловьевой достигнул апогея. Еще немного, и женщины перенесут разборки в зал судебных заседаний — соответствующая угроза уже прозвучала.

В феврале артистка вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. При этом уже два года его мать в «черном списке» — ей запрещено видеться с внучкой, а сын выбрал сторону жены и сильно отдалился.

По версии Соловьевой, Алекса вычеркнула ее из жизни без какой-либо причины. Исполнительница многих подробностей ссоры не раскрывает, но утверждает, что свекровь некрасиво поступила и плохо с ней обошлась.

Женщина пыталась найти подход к невестке, просила встреч со внучкой, но все безрезультатно. И время не сыграло ей на руку, год за годом отношения Алексы становятся только хуже, а «санкции» — жестче.

«Каждая уважающая себя мать, тем более мать „любимого“, по ее словам сына, никогда не позволит распускать лживые слухи о его семье, позволять незнакомым людям оскорблять ее!.. Будучи беременной нашей доченькой Адрианой, я постоянно слышала от этой женщины, что я потеряю ребенка…» — жаловалась Алекса.

Соловьева, ожидаемо, обвинения называет наглой ложью. Она готова на все, чтобы восстановить репутацию и получить доступ к семье сына.

Лилия настаивает, что скандал разгорелся на ровном месте. По ее словам, это произошло не мгновенно, Алекса отстраняла свекровь от мужа и дочери постепенно с сентября 2021-го по апрель 2022-го. Сдаваться родительница спортсмена не собирается, в доказательство готова раскрыть все личные переписки.

«Насколько надо быть лживой, чтобы опуститься ниже дна. Я бы хотела все вопросы решить в суде! Решение суда будет опубликовано», — заявила Соловьева.

По подозрению свекрови, Алекса могла озлобиться из ревности. Якобы не смогла спокойно смотреть на общение Соловьевой с другим внуком — сыном Дайчева от другой женщины.

Тренер помогает бывшей с воспитанием мальчика. Вмешиваться в разборки новой супруги и мамы не собирается.

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