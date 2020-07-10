Грация и изящество: Волочкова самостоятельно подстригла кусты на своем участке

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Алиса Старжевская
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Даже во время выполнения садовых работ балерина не теряет присущего ей артистизма.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова одинаково грациозна и в пуантах, и в домашних тапочках. Бывшая прима-балерина Большого театра решила привести в порядок участок у загородного дома собственными силами. Для этого она вооружилась электрическим кусторезом и боевой решимостью.

На видео, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте балерины, можно увидеть, как энергично Волочкова в пестром костюме и тапочках с помпонами орудует инструментом, подстригая пышные кусты туи. При этом, ее движения в своем изяществе очень сильно напоминают балетные па.

«Облагородить свой участок самостоятельно всегда приятно», — написала заслуженная артистка.

Instagram @volochkova_art

Несмотря на то, что комментарии к видео отключены, видео с «творческим» подходом к подрезанию кустов набрало почти 25 тысяч просмотров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кручение обруча стало для Анастасии Волочковой настоящим вызовом.

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Грация и изящество: Волочкова самостоятельно подстригла кусты на своем участке

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