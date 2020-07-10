Грация и изящество: Волочкова самостоятельно подстригла кусты на своем участке
Даже во время выполнения садовых работ балерина не теряет присущего ей артистизма.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
«Ей — стабильность, ему — романтика»: Сексолог о романе Авербуха и Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Анастасия Волочкова одинаково грациозна и в пуантах, и в домашних тапочках. Бывшая прима-балерина Большого театра решила привести в порядок участок у загородного дома собственными силами. Для этого она вооружилась электрическим кусторезом и боевой решимостью.
На видео, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте балерины, можно увидеть, как энергично Волочкова в пестром костюме и тапочках с помпонами орудует инструментом, подстригая пышные кусты туи. При этом, ее движения в своем изяществе очень сильно напоминают балетные па.
«Облагородить свой участок самостоятельно всегда приятно», — написала заслуженная артистка.
Несмотря на то, что комментарии к видео отключены, видео с «творческим» подходом к подрезанию кустов набрало почти 25 тысяч просмотров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что кручение обруча стало для Анастасии Волочковой настоящим вызовом.
Читайте также
72%
-0.36 80.41
-1.06
Нашли ошибку?