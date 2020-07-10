Предвестник опасности или счастья: Как несущаяся к Земле комета повлияет на разные знаки зодиака

|
Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 334

Начиная с 13 июля, жители разных уголков планеты смогут наблюдать на небе редкое явление.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nasa; 5-tv.ru

Жители Земли смогут увидеть самую яркую за последние семь лет комету. Заметить редкое явление можно, начиная с 13 июля, если взглянуть на небо невооруженным глазом. Особенно хорошо комету будет видно в Северном полушарии планеты. Однако радоваться завораживающему зрелищу не стоит. Как рассказала 5-tv.ru Алена Никольская, приближающаяся комета для представителей некоторых знаков зодиака станет предвестником опасности.

«Особенно комета будет важна для Овнов, Львов и Весов. Будьте осторожны и аккуратны со своим здоровьем. Особенно обратите внимание на все, что связано с сердечно-сосудистой системой», — предупредила астролог.

Для Тельцов, Дев и Козерогов напротив ожидается благоприятный период. Это время идеально подходит для прорывных изменений в финансовой сфере, карьере или в деловых отношениях.

«Для Раков, Скорпионов, Рыб и Стрельцов появится возможность будто бы получить второе дыхание. Ваши проекты, которые вы задумали, начнут воплощаться. Появятся люди, которые захотят делать с вами что-то совместное или сделают интересные предложения. У вас есть шанс сделать что-то стоящее», — рассказала Никольская.

Близнецы и Рыбы, по словам астролога, в период приближения кометы к Земле проведут переоценку личных отношений и захотят расставить все точки над «i» со своими партнерами.

«В течение всего месяца выходите ночью на улицу, посмотрите на небо, найдите эту комету. Как ориентир вам — ковш Большой Медведицы. Посмотрите на эту комету, загадайте желание и отпустите его. Пусть комета унесет его в космос, и оно исполнится максимально быстро», — посоветовала Никольская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какие знаки зодиака не действуют любовные привороты.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
71.23
0.35 80.27
-0.14
Предвестник опасности или счастья: Как несущаяся к Земле комета повлияет...

Последние новости

20:59
ТОП-5 российских красавиц с лишним весом
20:49
Какие неожиданные болевые симптомы могут быть связаны с инфарктом?
20:36
Айза Анохина рассказала о расставании с Олегом Майами
20:25
Россия будет продвигать идею о недопустимости ядерной войны на саммите «пятерки» Совбеза ООН
20:17
«Максим многое недоговаривает»: диетолог вывел на чистую воду похудевшего Фадеева
20:02
Предвестник опасности или счастья: Как несущаяся к Земле комета повлияет на разные знаки зодиака

Сейчас читают

ТОП-5 женщин по знаку зодиака с идеальной внешностью
Антон Сихарулидзе раскрыл, почему не женился на Елене Бережной
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок