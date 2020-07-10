Предвестник опасности или счастья: Как несущаяся к Земле комета повлияет на разные знаки зодиака
Начиная с 13 июля, жители разных уголков планеты смогут наблюдать на небе редкое явление.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
«Ей — стабильность, ему — романтика»: Сексолог о романе Авербуха и Арзамасовой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nasa; 5-tv.ru
Жители Земли смогут увидеть самую яркую за последние семь лет комету. Заметить редкое явление можно, начиная с 13 июля, если взглянуть на небо невооруженным глазом. Особенно хорошо комету будет видно в Северном полушарии планеты. Однако радоваться завораживающему зрелищу не стоит. Как рассказала 5-tv.ru Алена Никольская, приближающаяся комета для представителей некоторых знаков зодиака станет предвестником опасности.
«Особенно комета будет важна для Овнов, Львов и Весов. Будьте осторожны и аккуратны со своим здоровьем. Особенно обратите внимание на все, что связано с сердечно-сосудистой системой», — предупредила астролог.
Для Тельцов, Дев и Козерогов напротив ожидается благоприятный период. Это время идеально подходит для прорывных изменений в финансовой сфере, карьере или в деловых отношениях.
«Для Раков, Скорпионов, Рыб и Стрельцов появится возможность будто бы получить второе дыхание. Ваши проекты, которые вы задумали, начнут воплощаться. Появятся люди, которые захотят делать с вами что-то совместное или сделают интересные предложения. У вас есть шанс сделать что-то стоящее», — рассказала Никольская.
Близнецы и Рыбы, по словам астролога, в период приближения кометы к Земле проведут переоценку личных отношений и захотят расставить все точки над «i» со своими партнерами.
«В течение всего месяца выходите ночью на улицу, посмотрите на небо, найдите эту комету. Как ориентир вам — ковш Большой Медведицы. Посмотрите на эту комету, загадайте желание и отпустите его. Пусть комета унесет его в космос, и оно исполнится максимально быстро», — посоветовала Никольская.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какие знаки зодиака не действуют любовные привороты.
Читайте также
46%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?