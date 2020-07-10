Предвестник опасности или счастья: Как несущаяся к Земле комета повлияет на разные знаки зодиака

Жители Земли смогут увидеть самую яркую за последние семь лет комету. Заметить редкое явление можно, начиная с 13 июля, если взглянуть на небо невооруженным глазом. Особенно хорошо комету будет видно в Северном полушарии планеты. Однако радоваться завораживающему зрелищу не стоит. Как рассказала 5-tv.ru Алена Никольская, приближающаяся комета для представителей некоторых знаков зодиака станет предвестником опасности.

«Особенно комета будет важна для Овнов, Львов и Весов. Будьте осторожны и аккуратны со своим здоровьем. Особенно обратите внимание на все, что связано с сердечно-сосудистой системой», — предупредила астролог.

Для Тельцов, Дев и Козерогов напротив ожидается благоприятный период. Это время идеально подходит для прорывных изменений в финансовой сфере, карьере или в деловых отношениях.

«Для Раков, Скорпионов, Рыб и Стрельцов появится возможность будто бы получить второе дыхание. Ваши проекты, которые вы задумали, начнут воплощаться. Появятся люди, которые захотят делать с вами что-то совместное или сделают интересные предложения. У вас есть шанс сделать что-то стоящее», — рассказала Никольская.

Близнецы и Рыбы, по словам астролога, в период приближения кометы к Земле проведут переоценку личных отношений и захотят расставить все точки над «i» со своими партнерами.

«В течение всего месяца выходите ночью на улицу, посмотрите на небо, найдите эту комету. Как ориентир вам — ковш Большой Медведицы. Посмотрите на эту комету, загадайте желание и отпустите его. Пусть комета унесет его в космос, и оно исполнится максимально быстро», — посоветовала Никольская.

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