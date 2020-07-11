Сын Дэвида Бэкхэма сделал предложение дочери миллиардера

Сын легендарного британского футболиста Дэвида Бекхэма Бруклин сделал предложение своей девушке Николе Пельтц. О помолвке молодых людей рассказали изданию The Mirror знакомые пары.

По их словам, о решении жениться на дочери американского миллиардера, с которой он встречается семь месяцев, им сообщил сам отпрыск знаменитого игрока.

«Бруклин говорил своим друзьям в Лос-Анджелесе, что они с Николой помолвлены. Это общеизвестно среди его друзей. Они сражены», — рассказал источник в кругу сына футболиста.

В семье Бекхэмов пока эту информацию не комментируют. Однако, по данным британских таблоидов, родители Бруклина одобрили его выбор и даже дали будущим супругам свое благословение.

Никола Пельтц — американская актриса, она дочь миллиардера и промышленника Нельсона Пельтц. Девушке 25 лет и она встречается с Бруклином Бекхэмом чуть дольше полугода.

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