Сын Дэвида Бэкхэма сделал предложение дочери миллиардера

|
Алина Потёмкина
46

Пара встречается чуть дольше полугода.

Сын Дэвида Бэкхэма сделал предложение дочери миллиардера

Фото: Instagram @nicolaannepeltz

Сын легендарного британского футболиста Дэвида Бекхэма Бруклин сделал предложение своей девушке Николе Пельтц. О помолвке молодых людей рассказали изданию The Mirror знакомые пары.

По их словам, о решении жениться на дочери американского миллиардера, с которой он встречается семь месяцев, им сообщил сам отпрыск знаменитого игрока.

«Бруклин говорил своим друзьям в Лос-Анджелесе, что они с Николой помолвлены. Это общеизвестно среди его друзей. Они сражены», — рассказал источник в кругу сына футболиста.

В семье Бекхэмов пока эту информацию не комментируют. Однако, по данным британских таблоидов, родители Бруклина одобрили его выбор и даже дали будущим супругам свое благословение.

Никола Пельтц — американская актриса, она дочь миллиардера и промышленника Нельсона Пельтц. Девушке 25 лет и она встречается с Бруклином Бекхэмом чуть дольше полугода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько предложили заплатить Виктории Бекхэм за возвращение в Spice Girls.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
71.23
0.35 80.27
-0.14
Предвестник опасности или счастья: Как несущаяся к Земле комета повлияет...

Последние новости

2:33
Абсолютно голая Эрика Грей порассуждала о бодипозитиве — фото
2:02
Сын Дэвида Бэкхэма сделал предложение дочери миллиардера
1:24
Путин объяснил уважительный тон России при общении с партнерами
1:02
Бочкарева опубликовала фото в эротичном белье, перед которым не устоит ни один мужчина
0:34
Австралийская модель plus-size показала свое тело с целлюлитом без фотошопа
0:23
Видео из квартиры зверски убитого в Башкирии 100-летнего ветерана

Сейчас читают

День Троеручицы: почему 11 июля нельзя стричься и брать деньги в долг?
Дочь Волочковой рассказала, почему живет отдельно от матери
ТОП-5 женщин по знаку зодиака с идеальной внешностью

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок