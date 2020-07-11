Дерзкие муравьи вероломно похитили посылку и попали на видео

|
Алина Потёмкина
32

Пользователь соцсети показал, как доставленный курьером пакет пытается «убежать» от дверей его дома.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Matt Cole/FLPA; Reddit.com

Забавное видео опубликовал один из пользователей социальной сети Reddit. Он показал, как его посылка необъяснимым образом «уходит» с места, где ее оставил курьер. Как пояснил автор ролика, неуловимыми похитителями почты оказались муравьи.

На кадрах видно, как пакет с корреспонденцией странным образом начинает отползать от двери. Со стороны может показаться, что его гонит ветром, но пакет все время останавливается и даже совершает круговые движения.

Пользователи сети посмеялись над инцидентом. Один из них даже в шутку решил взять ответственность на себя.

«Нет, а ты попробуй натренировать колонию муравьев так, чтобы она воровала посылки от Amazon. Я делаю все, что в моих силах», — написал шутник.

Тогда в сети завязалась дискуссия о том, к чему еще можно приучить насекомых, чтобы от их умения была польза.

«Пока вы там, можете ли вы обучить колонию в моем доме, чтобы она не заползла в мою комнату? Серьезно, я не знаю, как они туда попали», — обратились к «дрессировщику».

Не мудрено, что видео вызвало такой ажиотаж. Некоторые читатели даже признавались, что у них начала развиваться фобия после увиденного.

«Я никогда не боялся муравьев, до сегодняшнего дня. Представь, что ты заснешь, а миллион муравьев просто унесет твою кровать посреди ночи», — писали люди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как группу скунсов, резвящихся на лестнице жилого дома в Канаде, сняли на видео.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
71.23
0.35 80.27
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:02
Мужчина какого возраста идеально подходит женщинам по знаку зодиака?
5:48
«Понимаю, почему так происходит»: Савичева высказалась о череде разводов звезд
5:32
Хлопок газа произошел в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде — видео
5:24
Дерзкие муравьи вероломно похитили посылку и попали на видео
5:03
Что думают эксперты об идее провести деноминацию рубля?
4:29
«Чертовка»: Ирина Горбачева снялась топлес — фото

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака
Дочь Волочковой рассказала, почему живет отдельно от матери
ТОП-5 женщин по знаку зодиака с идеальной внешностью

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок