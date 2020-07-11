Дерзкие муравьи вероломно похитили посылку и попали на видео
Пользователь соцсети показал, как доставленный курьером пакет пытается «убежать» от дверей его дома.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Matt Cole/FLPA; Reddit.com
Забавное видео опубликовал один из пользователей социальной сети Reddit. Он показал, как его посылка необъяснимым образом «уходит» с места, где ее оставил курьер. Как пояснил автор ролика, неуловимыми похитителями почты оказались муравьи.
На кадрах видно, как пакет с корреспонденцией странным образом начинает отползать от двери. Со стороны может показаться, что его гонит ветром, но пакет все время останавливается и даже совершает круговые движения.
Пользователи сети посмеялись над инцидентом. Один из них даже в шутку решил взять ответственность на себя.
«Нет, а ты попробуй натренировать колонию муравьев так, чтобы она воровала посылки от Amazon. Я делаю все, что в моих силах», — написал шутник.
Тогда в сети завязалась дискуссия о том, к чему еще можно приучить насекомых, чтобы от их умения была польза.
«Пока вы там, можете ли вы обучить колонию в моем доме, чтобы она не заползла в мою комнату? Серьезно, я не знаю, как они туда попали», — обратились к «дрессировщику».
Не мудрено, что видео вызвало такой ажиотаж. Некоторые читатели даже признавались, что у них начала развиваться фобия после увиденного.
«Я никогда не боялся муравьев, до сегодняшнего дня. Представь, что ты заснешь, а миллион муравьев просто унесет твою кровать посреди ночи», — писали люди.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как группу скунсов, резвящихся на лестнице жилого дома в Канаде, сняли на видео.
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