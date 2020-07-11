Россиянин Евгений Никулин признан в США виновным в киберпреступлениях

Американский суд признал российского гражданина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что суд присяжных вынес ему обвинительный вердикт. На это решение им потребовалось менее одного дня.

Никулин был задержан чешской полицией в сотрудничестве с ФБР США 5 октября 2016 года. Его обвиняют в незаконном получении доступа к данным различных сайтов якобы с целью мошеннических действий. В марте 2018 россиянина отправили из Чехии в США, при этом Конституционный суд Чехии уже в апреле отменил это решение задним числом.

Защита обвиняемого намерена оспорить решение суда присяжных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат Уилана не исключает возможности обмена своего подзащитного на Бута или Ярошенко.