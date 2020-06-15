Адвокат Уилана не исключает возможности обмена своего подзащитного на Бута или Ярошенко
Гражданин США приговорен Мосгорсудом к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж против России.
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Фото, видео: ТАСС / YURI KOCHETKOV, 5-tv.ru
Московский городской суд сегодня признал американца Пола Уилана виновным в шпионаже против России. Бывший морской пехотинец получил 16 лет колонии строгого режима. С приговором защита не согласна и намерена обжаловать его. Сам Уилан утверждает, что шпионажем никогда не занимался.
Дело слушалось в закрытом режиме, поскольку материалы содержат гриф «Совершенно секретно». Фабулу следствие также не раскрывает. Известно, что Уилана задержали в конце 2018 года в Москве во время передачи электронного носителя с конфиденциальной информацией.
В свою очередь адвокат американского гражданина заявил о том, что он не исключает возможности обмена своего подзащитного на россиян Бута или Ярошенко.
«Обмен? Этого никто не скрывает из должностных лиц. Об этом все говорят. Я просто не могу называть фамилии. Но об этом идет речь. Зачем обжаловать решение? Зачем терять полтора месяца, если мы сейчас можем начать решение вопроса об обмене», — подчеркнул Владимир Жеребенков.
Ранее в интервью 5-tv.ru директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал, как приговор может повлиять на отношения России и США.
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