Все женщины Антона Табакова. Актер и ресторатор празднует 60-летний юбилей

Антон Табаков — старший сын актера и худрука МХТ имени Чехова Олега Табакова от первого брака с актрисой Людмилой Крыловой. Антон некоторое время продолжал дело отца — играл в кино и на сцене. Однако со временем он занялся ресторанным делом и стал успешным бизнесменом. 11 июля Антон Табаков празднует свой 60-й день рождения.

Евгения Табакова

В 18 лет Антон Табаков познакомился с медсестрой московской поликлиники Евгенией. Роман с девушкой был страстным. Молодые люди долго не размышляли и поженились. На свадьбе режиссер Никита Михалков пошутил и назвал брак «учебно-тренировочным». Увы, шутка оказалась правдой. Евгения и Антон развелись через несколько лет.

Ася Воробьева

С Асей Воробьевой Антон Табаков познакомился в Прибалтике во время отдыха. Это была его первая любовь, но молодые люди расстались, прошло много лет. Ася вышла замуж, затем развелась. И тут она вновь встретила Табакова. Былая страсть вспыхнула с новой силой. Табаков решил жениться во второй раз. И опять брак не продержался долго. До сих пор ходят слухи, что супруги развелись из-за того, что Ася изменила Табакову с его другом, артистом Михаилом Ефремовым.

Екатерина Семенова

С актрисой Екатериной Семеновой до официального брака дело так и не дошло. Зато у Антона и Екатерины родился сын Никита. Табаков признавался, что с Семеновой они расстались из-за недоговоренностей. Скорее всего, для Антона было слишком тяжело постоянно находится с девушкой рядом — ведь они не только вместе жили, но и работали. Несмотря на расставание пары, Антон Табаков продолжил общаться со своим сыном.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Анастасия Чухрай

С Анастасией Табаков познакомился уже после того как занялся ресторанным бизнесом. Она стала третьей супругой Антона. В браке родилась дочь Аня. Спустя 12 лет распался и этот брак.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Анжелика Табакова

В 2003-м Табаков в самолете познакомился со студенткой Анжеликой. Их разница в возрасте составляла 24 года! Но это не смутило успешного ресторатора. Через некоторое время Анжелика переехала жить к Табакову. Девушка родила Антону двух дочек — Антонину и Марию. Пара узаконила отношения только спустя 10 лет после начала отношений.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Ранее 5-tv.ru писал о конфликте Антона Табакова со второй женой Олега Табакова Мариной Зудиной.