Читаем характер по кольцу: что говорит о человеке выбранный им палец для украшения

Владельца кольца можно рассмотреть, как обладателей собственной Вселенной, которую он носит с собой. Астролог, нумеролог и хиромант Олег Персидский рассказал 5-tv.ru о том, что же можно понять о человеке, взглянув на кольца на его руках.

«Кольцо — символ вечности, бесконечности и сил власти, знак принадлежности к определенному кругу положения, — объясняет Персидский. — Это не просто красивый аксессуар».

Многие ошибочно полагают, что главное кольцо на руке — обручальное. Его традиционно носят на безымянном пальце левой или правой руки, в зависимости от традиции и вероисповедания, а цыгане и вовсе носят его на цепочке на шее. Оно является знаком верности, глубокого чувства и вечной любви.

Однако в мире хиромантии не бывает главного пальца — каждый из них имеет свое значение, как и украшения на них.

Большой палец

Символ проявления сексуальной энергии, ведь большой палец относится к планете Венера. В наши дни многие трактуют ношение кольца на больших пальцах, как проявление нетрадиционной ориентации, но в классическом значении такого нет. С древности ношение колец на большом пальце говорило мужской силе и власти.

«Люди, украшающие большой палец, заявляют о себе и не останавливаются ни перед чем, чтобы самоутвердиться», — утверждает хиромант.

Указательный палец

Ношение колец на этом пальце говорит об управленческих и учительских качествах личности. Так проявляется влияние планеты Юпитер, а украшение этого пальца помогает повысить самооценку, разобраться со своими внутренними проблемами.

Средний палец

Это центр самооценки личности и ее индивидуальности, ведь его планета — Солнце. Украшая его, человек активизируется, что свойственно сильным личностям.

«А для слабых украшение его может стать роковым», — предупредил Персидский.

Безымянный палец

Символизирует верность, а также может означать карьеру в хиромантии, находится под управлением планеты Сатурн. Во многих традициях его украшают после свадьбы.

Мизинец

Самый неожиданный на руке — означает как богатство, так и стремление к нему, а управляет им планета Меркурий. Поэтому часто кольца на мизинце носят заядлые игроки.

«Человек, украшающий мизинец, склонен ко лжи, обману и азарту», — просветил эксперт.

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