Захарова: Запад продолжает видеть в Африке источник благосостояния

Запад по-прежнему воспринимает Африку прежде всего как источник собственного благосостояния, тогда как Россия выстраивает отношения с государствами континента на других принципах. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила корреспонденту «Известий» Максиму Приходе на полях форума «Россия — Африка» в Москве.

По словам дипломата, российский подход предполагает взаимное уважение и взаимную выгоду. Захарова противопоставила его историческому опыту западных стран, который, по ее оценке, связан с колониализмом, империализмом, работорговлей и сегрегацией.

«Это, конечно, взаимное уважение, взаимная выгода, кстати, в которой нет ничего плохого и, конечно, тотальное неприятие того, что называется историческим, западным, внедряемым ими опытом работорговли, колониализма, империализма», — сказала Мария Захарова.

Она также отметила, что африканские журналисты, присутствующие на форуме, подтверждают существование такого отношения со стороны Запада. По словам Захаровой, именно поэтому один из главных вопросов, который интересует представителей СМИ с континента, касается принципов российской политики в отношении Африки.

Дипломат подчеркнула, что Москва стремится донести до народов африканских стран позицию России напрямую. По ее словам, основой этого подхода являются равноправие, уважение международного права и положения Устава ООН.

«Эта философия основана на равноправии, на уважении международного права на основе Устава ООН», — заявила Захарова.

Третий саммит «Россия — Африка» пройдет в Москве 28–29 октября. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на экономический и гуманитарный форум приглашены около четырех тысяч российских и африканских предпринимателей из различных отраслей. Пленарное заседание запланировано на 28 октября, в 13:00, на площадке Гостиного двора.

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