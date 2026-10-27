«Либо за меня, либо за Палестину»: Нетаньяху борется за власть под ультимативным лозунгом

В Израиле сегодня стартовали парламентские выборы. Израильтяне решают, кто будет определять будущее страны от внутренней безопасности до политики в отношении Ирана. И главный вопрос: удастся ли Биньямину Нетаньяху удержаться в премьерском кресле?

После войн и экономических потрясений он делает ставку на страх перед внешними врагами. Но сработает ли этот ультиматум, разбирался корреспондент «Известий» Александр Терехин. Он передает из Тель-Авива.

Первые с начала операций в Газе и Иране выборы действующий премьер-министр проводит под ультимативным лозунгом — «либо вы за меня, либо за Палестину». Из-за шаткого положения Нетаньяху вынужден играть на самой больной для страны теме. После атаки ХАМАС 7 октября 2023-го даже рассуждения о создании Палестинского государства — политическое самоубийство для любой из партий. И, видимо, только на это и остается рассчитывать действующему главе для удержания власти.

На 120 мест в Кнессете претендуют 37 партий. Для победы необходимо получить минимум 61 мандат. Что едва ли возможно для отдельно взятой политической силы. В Израиле правят коалиции.

«Большинство людей, примерно 90%, уже знают, за кого будут голосовать, и мы никак не можем повлиять на их решение. Но остаются примерно 10% избирателей, которые все еще сомневаются и не определились с выбором. Именно на них мы и рассчитываем», — сказал представитель партии «Яшар» Яир.

Явка на этих выборах может стать самой высокой за последние 30 лет. В страну для голосования собирают целые экспедиции со всего мира. За рубежом голосовать можно лишь в диппредставительствах Израиля. Но и там явка близка к рекордной — 86,7%. Схожих цифр ждут и внутри страны.

«Мы реализуем свое демократическое право — выбирать, голосовать и влиять на будущее нашей страны. В последние годы мы страдали из-за судебной системы, которая фактически управляет государством. Теперь мы надеемся, что люди изберут тех, кто изменит систему и проведет преобразования», — сказал избиратель Шломо.

Вопрос безопасности — единственное, где сходятся взгляды действующей власти и оппозиции. Разоружение ХАМАС и «Хезболлы», давление на Иран. По остальным темам, будь то внутренняя политика или внешняя, взгляды расходятся кардинально.

«Только мы выдвигаемся с правой повесткой. Мы за безопасность и за наш народ», — сказала кандидат от партии «Оцма йегудит» Тали Готлиб.

Расклад голосов на предстоящих выборах в Кнессет не отдает победу ни одной из сторон. Против действующего правительства выступает оппозиционный блок из нескольких партий. По предварительным опросам, совместно они могут забрать около 50 мандатов. Которых все равно недостаточно для коалиционного большинства.

«В Израиле политическая система очень далека от совершенства. Очень низкий порог, который нужно пройти на сегодняшний день, — это 3,75 мандата. Он очень низкий, и получается очень много партий новых, которые сжигают огромное количество мандатов тех, кто голосует», — сказал представитель партии «Ликуд» Илья Левин.

Позиции Биньямина Нетаньяху заметно пошатнулись за последние четыре года. На фоне военных операций в Газе и Иране страна получила и экономические проблемы. Цены на жилье и продукты за это время выросли местами в два раза.

Основной оппонент действующего премьер-министра — бывший глава его генштаба Гади Айзенкот. Именно ему в случае победы оппозиции пророчат формирование нового кабинета министров. Пять лет назад противники Нетаньяху уже получали необходимое большинство на выборах. Правительство тогда не просуществовало и двух лет.

«В прошлый раз, да, Нафтали Беннет, люди, которые пришли с ним в партии, они купились на предложение Нетаньяху более высоких постов. И два человека, которые ушли из партии Нафтали Беннета, они получили посты министров в правительстве Нетаньяху. И, к сожалению, это привело к развалу правительства», — сказала кандидат от блока «Бэяхад» Олеся Кантор.

Вероятность, что Нетаньяху удержит власть, рассуждают в Израиле, невелика. Даже его сторонники перед выборами переходят к оппонентам. Риторика действующего главы становится жестче с каждым выступлением. Он предрекает стране международную изоляцию и сравнивает Израиль со Спартой, окруженной врагами.

«Нетаньяху последние несколько лет действительно находится под судом. На выборах обычно борются за власть. Нетаньяху в данной ситуации борется за свободу», — сказал руководитель предвыборной кампании партии «Яшар» Алекс Городницки.

Местные СМИ называют предстоящие выборы судьбоносными. Сценарий, при котором потребуется новый тур голосования, тоже никого не удивит. Формированию коалиционного большинства могли бы помочь местные арабские партии. Это от 10 до 15 голосов в Кнессете. Но после атаки ХАМАС в октябре 2023-го таких связях в Израиле не может быть и речи.

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