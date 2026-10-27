Ждут переговоры? О чем Путин говорил с лидерами Норвегии и Финляндии

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 40 0

Среди затронутых тем — вопросы безопасности.

Президент России провел телефонный разговор Финляндией

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Лидеры Норвегии и Финляндии приветствовали переговоры по Украине в ОАЭ

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В ходе беседы Путин обратил внимание на политику стран Евросоюза и НАТО, которая, по его оценке, приводит к затягиванию боевых действий. Российский лидер подчеркнул, что достижение долгосрочного мира возможно при полном и безусловном учете законных интересов России.

Переговоры с участием представителей России, Украины и США планируется возобновить в первой половине ноября. В частности, стороны намерены обсудить вопросы обеспечения безопасности после полного прекращения боевых действий.

Кроме того, лидеры затронули вопросы безопасности и стабильности в Балтийском море и Северной Европе. Стубб и Стере подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства.

Путин также сообщил о начале гуманитарной операции в районе российского населенного пункта Алешки при посредничестве США. Для ее проведения на херсонском направлении ввели временный «режим тишины».

По итогам разговора лидеры договорились продолжить прямые контакты по телефону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европа начала подготовку собственных переговорщиков по украинскому конфликту. Как стало известно, обновленный мирный план обсуждают Москва и Вашингтон — с ним спецпосланник Трампа приезжал в Осло и Петербург. В Кремле подтвердили, что следующим шагом может стать трехсторонняя встреча России, США и Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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