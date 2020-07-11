«Черненькая из Тату»: Екатерина Варнава примерила на себя новый образ
Снимком с необычной прической актриса поделилась в социальной сети Instagram.
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Фото, видео: Instagram @kativarnava
Участница Comedy Woman Екатерина Варнава выложила на своей странице в Instagram новое фото, где предстала в образе брюнетки. Там она примерила на себя черный парик, изобразив, что сама только что сделала себе стрижку.
«Без резких движений», — подписала телеведущая фото.
Фотография вызвала бурное обсуждение в комментариях.
«Черненькая из Тату»;
«Абдулла, вторую руку-то… убери»;
«Никита, ударение на а… Похожа на актрису, французскую»;
«Екатерина мажьте голову желатином, как синхронистки, тогда никакие резкие движения вам не будут страшны», — отреагировали на новый пост подписчики телеведущей.
5-tv.ru писал, как Екатерина Варнава недавно обнажилась для новой фотосессии.
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