«Черненькая из Тату»: Екатерина Варнава примерила на себя новый образ

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Алиса Старжевская
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Снимком с необычной прической актриса поделилась в социальной сети Instagram.

Фото, видео: Instagram @kativarnava

Участница Comedy Woman Екатерина Варнава выложила на своей странице в Instagram новое фото, где предстала в образе брюнетки. Там она примерила на себя черный парик, изобразив, что сама только что сделала себе стрижку.

«Без резких движений», — подписала телеведущая фото.

Instagram @kativarnava

Фотография вызвала бурное обсуждение в комментариях.

«Черненькая из Тату»;

«Абдулла, вторую руку-то… убери»;

«Никита, ударение на а… Похожа на актрису, французскую»;

«Екатерина мажьте голову желатином, как синхронистки, тогда никакие резкие движения вам не будут страшны», — отреагировали на новый пост подписчики телеведущей.

5-tv.ru писал, как Екатерина Варнава недавно обнажилась для новой фотосессии.

 

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