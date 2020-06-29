«Просто богиня»: Екатерина Варнава обнажилась для новой фотосессии

|
Карина Бернтгольц
21

На новом снимке в Instagram участница Comedy Woman продемонстрировала оголенные ноги и спину.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @kativarnava

Российская актриса Екатерина Варнава устроила эротичную и в то же время пленительную фотосессию. Одним из получившихся кадров она поделилась на своей странице в Instagram. Фанаты не могли подобрать слов, чтобы выразить свое восхищение перед стройной фигурой светской львицы.

Создалось впечатление, будто звезда позировала перед фотографом обсалютно обнаженной. Ее соблазнительная спина и длинные ноги полностью оголены. Свою пышную грудь Варнава «спрятала», прижавшись бюстом к коленям.

Великолепная укладка, чудесный романтичный образ и красота теледивы — все это приковывало взгляды пользователей, которые не могли устоять перед очарованием своего кумира.Instagram @kativarnava

«Просто богиня!»

«Нет слов!»

«На этом фото все изумительно!»

«Безупречная красота», — отмечали комментаторы, которые не могли налюбоваться поразительным снимком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Варнава, как прекрасная русалка, попала в сеть. 

Читайте также

+15° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:10
«Просто богиня»: Екатерина Варнава обнажилась для новой фотосессии
9:00
МИД планирует упростить условия въезда в Россию для иностранцев
8:50
Российские регионы оказались под властью разгула стихии
8:40
Экстремал поразил петербуржцев проходом по канату над Крюковым каналом
8:30
ТОП-3 женских имени, обладательниц которых ждет несчастная судьба
8:20
«Поистине славянский флекс»: Саша Бортич лихо сплясала в сарафане и кокошнике

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Марина Александрова опубликовала три снимка из Крыма. Поклонники не могут выбрать лучший

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок