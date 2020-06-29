«Просто богиня»: Екатерина Варнава обнажилась для новой фотосессии
На новом снимке в Instagram участница Comedy Woman продемонстрировала оголенные ноги и спину.
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Фото, видео: Instagram @kativarnava
Российская актриса Екатерина Варнава устроила эротичную и в то же время пленительную фотосессию. Одним из получившихся кадров она поделилась на своей странице в Instagram. Фанаты не могли подобрать слов, чтобы выразить свое восхищение перед стройной фигурой светской львицы.
Создалось впечатление, будто звезда позировала перед фотографом обсалютно обнаженной. Ее соблазнительная спина и длинные ноги полностью оголены. Свою пышную грудь Варнава «спрятала», прижавшись бюстом к коленям.
Великолепная укладка, чудесный романтичный образ и красота теледивы — все это приковывало взгляды пользователей, которые не могли устоять перед очарованием своего кумира.
«Просто богиня!»
«Нет слов!»
«На этом фото все изумительно!»
«Безупречная красота», — отмечали комментаторы, которые не могли налюбоваться поразительным снимком.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Варнава, как прекрасная русалка, попала в сеть.
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