Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе

Алиса Старжевская
38 781

Оперная певица с интервалом в несколько минут опубликовала две фотографии, на которых предстала с загаром разной степени интенсивности.

Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Анна Нетребко случайно перестаралась с фильтрами, когда решила поделиться с подписчиками снимками с отдыха. Фотографию, на котором у звезды оперной сцены слишком темная кожа, певица заметила не сразу. Но уже через несколько минут певица  заменила кадры правильной версией.

Оперная дива после окончания карантина по коронавирусу, который она с семьей провела в Вене, отправилась на отдых в турецкий Бодрум. Именно там, на пляже с белым песком, и было сделано фото для нового поста.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

«Сегодня был заплыв на 1500 метров… дальше не пустили», — скромно подписала она фотографию с пляжа во второй раз.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Поклонники таланта певицы с радостью встретили обновление.

«Шоколадка! Сегодня день шоколада!»;

«Вы сильно загорели!»;

«Утомленная солнцем», — писали они своей любимице в комментариях, не догадываясь, что фото выложено повторно.

Ранее 5-tv.ru выкладывал фотографии Анны Нетребко на пляже с цветами от поклонника ее таланта.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.96
0.01 91.30
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:13
Двое детей и женщина погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области
6:01
Неожиданный лайфхак: как взбить яйца при помощи шуруповерта?
5:49
Продукты с высоким содержанием сахара предложили маркировать
5:21
Стало известно о состоянии детей, упавших с эскалатора в торговом центре Москвы
4:53
Кристина Асмус раскрыла свой ежемесячный заработок в театре
4:24
Грядущая пятница удивит жителей европейской части России «необычной» погодой

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака
Кузьмин показал архивное фото растерянной Пугачевой с пышной шевелюрой
Как быстро разносить тесную обувь — простой и проверенный лайфхак

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок