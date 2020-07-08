Наши в Турции: Анна Нетребко выложила фото в купальнике и с цветами на пляже

Анна Нетребко провела период самосохранения в Вене, а после того, как у граждан Евросоюза появилась возможность выезжать за пределы своих государств, отправилась с семьей в солнечную Турцию. На пляже певица сфотографировалась в полуобнаженном виде, прикрываясь пышным букетом из розовых роз, сообщила газета «Дни.ру». Она не постеснялась выложить фото в сторис Instagram и поблагодарила того, кто сделал ей приятный сюрприз. Возможно, Нетребко порадовал один из поклонников, который отдыхает с ней в одном отеле.

«Спасибо», — написала она на фотографии.

Instagramm @annanetrebkooyusiitiagoo

Знаменитая оперная певица проводит летние каникулы в одном из люксовых отелей турецкого Бодрума. Компанию Нетребко составляет ее муж — азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов и сын Тьяго от уругвайского оперного певца Эрвина Шротта.

ЮсиффЭйвазовв с сыном Анны Нетребко во время отдыха в Турции. Фото: Instagramm @annanetrebkooyusiitiagoo

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов поженились в 2015-м. Певица признавалась в интервью, что муж стал для нее спасителем и помогает с воспитанием сына после расставания с уругвайским певцом. Анна родила сына Тьяго Аруа в 2008-м от Эрвина Шротта. Пара была помолвлена долгое время, но свадьба так и не состоялась, а в 2013-м стало известно об их расставании.

Ранее 5-tv.ru показал фото Нетребко из Вены, на котором она продемонстрировала свою фигуру в коротком комбинезоне.